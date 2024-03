Boston je dosegel 10. zaporedno zmago, z 32 koši pa je izstopal Jaysona Tatuma, tekmec Dončić v boju za lovoriko najkoristnejšega igralca lige, 25 jih je dodal Jaylen Brown in 24 Kristaps Porzingis. Pri Dallasu, ki je na zadnjih štirih gostovanjih zmagal le enkrat, je bil z 19 točkami drugi najbolj učinkovit Kyrie Irving, 17 jih je dodal P. J. Washington.

O zmagovalcu tokrat ni bilo dvoma. Ekipa iz Massachusettsa je dobila vse štiri četrtine, vseeno pa je bil tesen prvi del, ki so ga gostitelji dobili le s sedmimi točkami naskoka (66:59). Ravnotežje je držal prav Dončić, ki je v v prvem polčasu dosegel 23 točk.

Dallas se je v tretjem delu še približal na -2, Boston pa je slavil predvsem zaradi izjemnega meta za tri točke, saj so košarkarji zadeli kar 21 metov izza črte.

»Preprosto povedano, imamo res dobro ekipo. Vsak večer je videti nekoliko drugače, a dokler bomo še naprej gradili dobre napade in zmagovali, se bo vse izšlo samo od sebe,« je po tekmi dejal Tatum.

»Imajo vrhunski napad in obrambo. Trenutno so najboljša ekipa v ligi. Težko se je kosati z njimi,« je po učni uri v Bostonu priznal tudi Dončić. »Dolgo so skupaj in izjemno uigrani. Razumejo vsako obrambno shemo, zato jih ne grabi panika. Statistika kaže, da smo igrali z najboljšim moštvom lige NBA,« pa je tekmecem posredno za zmago čestital tudi trener Dallasa Jason Kidd.

Dallas po 26. porazu v sezoni ostaja na osmem mestu zahoda. Zdaj se vrača v domačo dvorano. V nedeljo bo tekmec Philadelphia, naslednji Indiana.

Visoko zmago so dosegli tudi Los Angeles Clippers, ki so Washington Wizards ugnali kar s 140:115 in potrdili, da ostajajo vroči kandidati za šampionske prstane. James Harden je dosegel 28 točk, eno manj Kawhi Leonard.

Boleč poraz so doživeli Toronto Raptors, ki so s 105:120 izgubili proti Golden State Warriors, saj se je na tekmi poškodoval tudi zvezdnik Scottie Barnes (10 točk, 6 skokov). Polčas je Toronto še dobil s 64:61, po poškodbi Barnesa pa se je tehtnica nagnila na stran ekipe iz San Francisca, ki je takoj po odmoru naredil delni izid 12:5.

Stephen Curry je za zmagovalce dosegel 25 točk, 24 jih je dal Jonathan Kuminga. Za Toronto jih je 23 dosegel RJ Barrett. Golden State je dosegel že osmo zmago zaporedoma.

Neustavljiv je bil ponoči tudi Giannis Antetokounmpo, ki je k zmagi Milwaukeeja s 113:97 proti Chicago Bulls dosegel 46 točk in 16 skokov ter šest podaj in zadel tudi dva meta za tri točke. Milwaukee je dosegel peto zmago zaporedoma.

Najbolj napeto je bilo na tekmi med Sacramentom in vodilno ekipo zahoda Minnesoto, ki so jo prvi dobili po podaljšku s 124:120, kar 39 točk pa je na tekmi dosegel Malik Monk.