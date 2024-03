RKC in spolne zlorabe: Neodvisnost na preizkušnji

Neodvisni preiskovalci so v Franciji leta 2021 javnosti razkrili strahovite razsežnosti zlorab otrok in mladoletnikov, ki so jih zagrešili v cerkvenih ustanovah od leta 1950 do 2020. Odkrili so približno 216.000 žrtev; velika večina žrtev je bila dečkov, starih od 10 do 13 let. Na Irskem je neodvisno raziskavo izvedlo irsko ministrstvo za pravosodje. Poročilo iz leta 2009 je med drugim razkrilo, da je v dublinski nadškofiji 46 duhovnikov zlorabilo 300 otrok. V Avstraliji je spolne zlorabe preiskovala kraljeva (državna) komisija. Po pogovorih z več tisoč ljudmi in zaupnih izpovedih več sto žrtev posvečenih oseb je komisija leta 2017 sporočila, da so katoliški duhovniki in redovniki med letoma 1980 in 2015 spolno zlorabili 4444 otrok.