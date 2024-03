Spolne zlorabe: Kako neodvisna bo neodvisna komisija?

Zakaj škof Andrej Saje, ki je imel glavno besedo pri zasnovi organov in imenovanju članov, javnosti ni obvestil o sprejetih sklepih – ne novembra lani ne letos – je mogoče le ugibati. Sklep o ustanovitvi omenjenih treh teles so namreč v Cerkvi objavili le v Sporočilih slovenskih škofij, ki so interni dokument.