V Domžalah se je zamajala teza, s katero so še pred dvema tednoma smelo razpolagali nekateri, da je Celje neulovljivo. Vsega en poraz je bistveno zamaknil perspektivo. Prednost Celjanov pred drugouvrščeno Olimpijo je zgolj še 7 točk, torej protivrednost dveh porazov in remija. Prva priložnost, da se Ljubljančani približajo Celju na vsega 4 točke, kar bi že pomenilo dihanje za vrat, pa bo derbi soočenje prvouvrščenih v soboto ob 15. uri. Olimpija v tem trenutku daje vtis, da ima bolj formatirano postavo in igro, medtem ko Celje ob vseh okrepitvah improvizira s prvo postavo, kar ne gre v prid uigranosti. Iz tega razloga gre gostiteljem nameniti vsaj dvojni stavniški znak, s koeficientom 1,38 na opciji, da Olimpija bodisi zmaga bodisi remizira. A to je tekma, v kateri se spodobi staviti kaj donosnejšega, kot recimo 1,84 na opcijo, da bo skupno padlo več od 2,5 gola, če že ne na zmago Olimpije za kvoto 2,50, v kombinaciji s številom golov pa 3,65.

V drugi tekmi bo užaljeni in 18 točk zaostajajoči Maribor gostil Domžale. Mariborske vrste so zavoljo kaznovanosti strnjene navkljub remiju z Rogaško, po katerem so se nešportno izgovarjali na slabo zelenico. Obenem je jasno, da se v primeru novega neuspeha njihova klubska struktura lahko še bolj zamaje. 1,50 znaša stavniški koeficient na zmago gostiteljev, za kaj več pa bi veljalo poskusiti z 1,75 vredno stavo na oba gol ali s kombinirano stavo zmage domačih in da bosta obe ekipi zadeli gol, kar obeta pomnožek z 2,75.

Koper, ki še vedno drži odlično četrto mesto, bo v prvi nedeljski tekmi gostil neugodno Rogaško, ki nima druge kot igrati na zmago. Za to sicer premore napad, manj pa tudi obrambo, medtem je pri Kopru boljša obramba. Verjetno je pričakovati gole na obeh straneh, za kar je na voljo stavniška kvota 1,74, ne bi pa presenetil niti remi za kvoto 3,60.

In še mali derbi dobrih znancev med Radomljami in Bravom, v katerem je bržkone kompletni Bravo blagi favorit, vendar pa tudi Radomlje, čeravno brez primerne udarnosti v konici napada premorejo konkurenčno igro, kar navaja na remi za kvoto 3,10.