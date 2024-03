Čeprav so Ljubljančani v tretji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v četrtfinale končnice lige ICEHL dvakrat vodili, drugič ob koncu druge tretjine, so domači hokejisti z golom Šveda Matsa Fryclunda v začetku zadnje tretjine izid izenačili in izsilili podaljšek. V njem je v 75. minuti tekme Richard Schofield izkoristil prednost igralca več in premagal Lukaša Horaka, ki je pred tem ubranil 42 strelov.

»V podaljšku smo imeli dve kazni in domačini so imeli prednost. Končni gol pač enkrat mora pasti in danes ni šlo v našo korist,« je po tekmi povedal Antti Karhula, trener ljubljanskih hokejistov. Strelec izenačujočega gola na 2:2 Marcel Mahkovec pa ga je dopolnil: »Odločal je podaljšek, ki se je zdel izenačen, na koncu pa nismo bili zbrani, kar je odločilo tekmo. Rad bi se zahvalil navijačem za bučno podporo, ki so kljub temu, da je bila tekma sredi tedna in da je bila pred njimi dolga pot, prišli so v Brunico. Škoda tudi zaradi njih, da se nismo uvrstili v četrtfinale.«

Zadeli s povratniki domov, nekoliko manj s tujci

Mladi, dvajsetletni napadalec je eden od peterice mladih slovenskih hokejistov, ki so v prejšnjih sezonah igrali v tujini, v letošnji pa so okrepili vrste slovenskih državnih prvakov. Ob njem so bili to še Bine Mašič, Jan Ćosić, Aljaž Predan in Jure Povše. Politiko vračanja mladih slovenskih hokejistov iz tujine je začel že Mitja Šivic. Prvi je bil Rok Kapel, ki pa je bil v drugem delu letošnje sezone poškodovan in je odigral le 28 tekem. Če so v vodstvu kluba z njimi zadeli v polno, jim to ni najbolj uspelo z vsemi tujimi okrepitvami. Na koncu je zeleno-beli dres nosilo sedem tujcev, najbolj sta nase opozorila Horak in Trevor Gooch, ki je bil s 63 točkami drugi najboljši igralec lige.

Z malce sreče bi Ljubljančani v nedeljo, namesto da se zdaj pripravljajo na finalno serijo državnega prvenstva, sezono nadaljevali v četrtfinalu lige ICEHL. V Brunicu je odločala predvsem nezbranost ob prejetih golih, toda če potegnemo črto pod celotno sezono, si zaslužijo pozitivno oceno. V svoji prvi sezoni po vrnitvi v ligo ICEH so redni del sezone končali na šestem mestu, za kar je bilo dovolj 24 zmag, lani so bili s trinajstimi zmagami dvanajsti, letos pa z 22 deveti. Po zmagi in dveh porazih so se torej poslovili v kvalifikacijah za uvrstitev v četrtfinale, v katerem so jih predlani s 4:3 v zmagah zaustavili Beljačani.

Namesto Ljubljančanov bo v četrtfinalu tako igral Pustertal, ki si ga je kot drugouvrščena ekipa rednega dela lige ICEHL izbral Fehervar, za katerega igra slovenski reprezentant Anže Kuralt. Vodilni KAC z Janom Muršakom in Luko Gombocem se je odločil za Voralberg z Luko Mavrom, Salzburg pa za Linz. Bolzanu je na koncu ostal VSV Beljak, ki ga vodi Marcel Rodman, v ekipi pa sta še Blaž Tomaževič in Robert Sabolič.

Nadaljevati dozdajšnji način igre

»Ko sem prišel v Ljubljano, sem se večinoma ukvarjal s tem, da sem fante dobro spoznal. Želel sem, da jim povrnemo nasmeh na njihove obraze. Navsezadnje je hokej le igra. Na to se moramo ves čas opominjati, tudi zdaj, ko nam kakšno tekmo ne gre najbolje,« je pred dnevi, ko je z Ljubljančani pogodbo podaljšal še za dve leti, dejal Antti Karhula, ki je hokejiste Olimpije prevzel konec januarja lani.

»V ekipi imamo precej mladih igralcev, imamo energično ekipo, dobre drsalce … Na tem bomo gradili v prihodnje, prav tako na dobrem vzdušju v ekipi in trdem delu, ki edino prinaša rezultate. Želim si, da bi obdržali jedro ekipe, je pa vedno treba malo potresti drevo. V vsakem primeru bomo skušali nadaljevati dozdajšnji način igre, ki je ljudem všeč. Tudi igralci si želijo na tak način igrati hokej,« je še dodal 47-letni finski strokovnjak iz Ouluja.

Z Jeseničani na štiri zmage

Ker so tudi jeseniški hokejisti predčasno končali sezono v alpski ligi, je Hokejska zveza Slovenije že objavila razpored končnice državnega prvenstva v članski konkurenci. Navijači obeh ekip se bodo zagotovo razveselili odločitve, da se bo igralo na štiri zmage, prednost domačega igrišča pa bo imela Olimpija. Ljubljančani bodo prvič gostili Jeseničane prihodnji petek, dva dni pozneje bo na Jesenicah druga tekma, tretja bo na sporedu v torek, 12. marca (Ljubljana), in četrta v petek, 15. marca (Jesenice). Če po štirih tekmah še ne bo zmagovalca, bo peta na sporedu v nedeljo, 17. marca (Ljubljana), šesta v torek, 19. marca (Jesenice), in morebitna sedma v torek, 26. marca (Ljubljana).