Kos je bil po prvi seriji peti, nato pa je kljub znižanju naletnega mesta ob izdatni pomoči vzgonskega vetra skočil odlično, pristal pri 134 m in z drugo daljavo dneva prepričljivo prevzel vodstvo. Nato je po vrsti spremljal, kako so za njim zaostali na koncu drugouvrščeni Wellinger ter oba Avstrijca Daniel Tschofenig in Michael Hayböck.

Na vrhu je bil le še vodilni po prvi seriji, olimpijski prvak, Norvežan Marius Lindvik, ki pa je pristal na četrtem mestu z 251,5 točke.

Za Kosa je bila to druga posamična zmaga v karieri in hkrati to sezono, potem ko je na podoben način, z napadom v drugi seriji, slavil tudi v Lake Placidu pred nekaj tedni.

»To je izjemen občutek, sploh drugi skok je bil ekstremno dober, zaradi česar sem seveda zelo zadovoljen. Razmere so bile tokrat na moji strani,« je v prvi izjavi za organizatorje tekmovanja dejal Kos.

Do točk so prišli še trije Slovenci. V finalu je nekaj mest izgubil Domen Prevc (237,1), ki je s sedmega padel na 13. Štiri mesta je v finalu pridobil Peter Prevc (236,5) in končal tik za svojim bratom na 14. mestu. Dve točki za razvrstitev svetovnega pokala pa je z 29. mestom ujel Žak Mogel (206,4).

Brez nastopa med najboljšo trideseterico je ostal Maksim Bartolj (89,8), ki je bil 48. oziroma mesto pred Kraftom, ki se mu je skok v prvi seriji povsem ponesrečil. To se mu je zgodilo drugič to sezono.

V soboto bo na vrsti ekipna tekma, ki se bo začela ob 16.15.