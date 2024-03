Prva stavka na upravnih enotah je napovedana za sredo, 13. marca

Za stavko so se doslej odločili zaposleni na 51 od 58 upravnih enot, je povedal predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. Pričakuje, da to ni končna številka in da se bodo za stavko odločili zaposleni še na kakšni upravni enoti. Stavke bodo potekale ob sredah, prva pa bo napovedana za 13. marec, je dodal.