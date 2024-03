Kot je v izjavi medijem v Žalcu povedal Novak, ga veseli, da so uspeli do sedaj dela zaključiti interventna dela na 100 kilometrih vodotokov, nekaj gradbišč pa ostaja še odprtih. Po njegovih besedah bodo dela na njih večinoma zaključili do konca marca oz. v juniju.

Predstavniki ministrstva so županom predstavili tudi predlog program načrtovanih vzdrževalnih del na vodotokih v letih 2024 in 2025, saj si pri njegovi končni vsebini želijo sodelovanja z občinami in lokalnimi skupnostmi. Po besedah ministra so župani ugotovili, da veliko projektov že vključenih v program, bodo pa v prihodnjih dveh tednih podali še svoja priporočila oz. predloge. Minister računa, da bo program v marcu zaključen.

Župane so seznanili tudi s pripravo predloga dolgoročnega programa sanacij, v okviru katerega bo za trajno reševanje zadev namenjenih 120 milijonov evrov, in pripravo dopolnjene hidrološke študije, ki upošteva minule poplave in dolgoročno rešuje odpornost na podnebne spremembe. »Pripravlja se tudi celovit program za dolino, v okviru katerega bodo postopoma pripravljeni tudi trije državni prostorski načrti,« je poudaril minister.

Komentiral je neuradne informacije, da naj bi bili nekateri osnutki državnih prostorskih načrtov že pripravljeni. Kot je zagotovil, se načrti šele začenjajo pripravljati, v najboljšem primeru pa bodo sprejeti v dveh letih. »Kakšne rešitve bodo v Savinjski dolini, bomo šele videli,« je bil jasen.

Med trenutnimi prednostnimi nalogami sta po njegovih pojasnilih sanacija samega ministrstva in priprava direkcije za vode za velik investicijski cikel, ki za desetkrat povečuje sredstva za zagotovitev poplavne varnosti. Med težavami, s katerimi se trenutno prednostno ukvarjajo, je tudi zagotovitev strehe nad glavo ljudem, ki so v poplavah ostali brez domov.

Ministrov obisk na Savinjskem je minil tudi v znamenju novih protestov kmetov. Pred Hotelom Žalec so se zbrali kmetje iz Spodnje Savinjske doline in Šoštanja, ki so se na prizorišče pripeljali s traktorji. Do protesta je prišlo, ker se je iztekel rok za sestanek z ministrom Novakom glede gradnje suhih zadrževalnikov, katerega jim je obljubila direktorica Direkcije RS za vode Neža Kodre.

Po poročanju televizije Kanal A se je zbralo okoli 100 kmetov, ki so s transparenti med drugim sporočali, da kmetijskih zemljišč za suhe zadrževalnike ne dajo. Želijo celovito urejanje Savinje, od izvira do izliva, in vključitev v pogovore, so povedali.

Novak je novinarjem pojasnil, da se ob njegovem prihodu na sestanek ni želel z njim pogovarjati nihče od kmetov. »Ko bodo prišli, pa se bomo pogovarjali, jaz se ne izogibam nobenemu sestanku. Ne vem pa, koliko pogajalcev in koliko interesov je na njihovi strani,« je poudaril in spomnil na srečanje, ki ga je imel prejšnji teden s kmetijskimi organizacijami in ministrstvom za kmetijstvo, na njem pa so se dogovorili tudi za potek nadaljnjih pogovorov v Šentjurju, Savinjski dolini in na Ptuju. Kmete je pozval, da naj se glede svojih želja med seboj uskladijo, da se ne bodo "pogovarjali na 100 koncih".

Kot so po koncu današnjega srečanja z župani občin Velenje, Šoštanj, Žalec, Celje, Laško, Vojnik, Dobrna, Vitanje, Mislinja, Vransko in Tabor sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, je bilo na območju porečja Savinje v okviru izrednih ukrepov do danes zaključenih 29 delovišč in s tem delo na okoli 110 kilometrih vodotokov.

Ob tem so spomnili, da je delegacija ministrstva pred dvema tednoma obiskala vodotoke in občine, ki ležijo v zgornjem delu porečja Savinje. »V okviru obeh obiskov je bilo poudarjeno, da je potrebno vodotoke urejati celovito. Zato je namen ministrstva, da se ob aktivni vključitvi občin v prihodnjih letih na vodotokih izvedejo takšne sanacije in investicije, ki bodo za prebivalce in njihovo imetje zagotavljale čim večjo poplavno odpornost,« so navedli.