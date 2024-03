Bogastvo v odvrženih smeteh

Jonas Fernandez, 24-letni mladenič, je želel po končani šoli kot večina neučakanih mladostnikov na hitro nekaj zaslužiti. Potem je prišel dan, ko si je ogledal neki posnetek na youtubu in takrat se je odločil v trenutku. Z lahkoto je opustil nadaljnje šolanje, nekoliko težje pa je bilo prepričati očeta, da bi se mu pridružil pri brskanju po smeteh. Umazano, naporno delo? Ja, zagotovo, ampak v kratkem času je s spletno prodajo stvari, ki jih je našel med brskanjem po zabojnikih, zaslužil neverjetnih skoraj 100.000 evrov. Zato se je zdaj odločil, da bo posel razširil, in poleg smetnjakov v soseski zdaj pregleduje tudi smetnjake in območja za trgovinami. Eno njegovih največjih odkritij je bil velik paket neodprtih prigrizkov. Zelo dobro jih je prodal, ampak Jonas ima očitno poslovno žilico. O teh zavrženih prigrizkih je namreč posnel tudi video, s katerim je na enem od družbenih omrežij zbral več kot sedem milijonov ogledov. Sicer pa je Jonas med drugim našel tudi vintage torbo, igrače, elektroniko, zlatnike, nakit in celo olimpijsko medaljo. Vse, ki bi želeli posnemati njegov poslovni model, opozarja, naj se najprej prepričajo, kaj se dogaja v okolici, naj imajo pri sebi vedno svetilko, zaradi varnosti pa naj brskajo skupaj še s kom. Vsekakor je treba poudariti, da nikakor ni več tako neučakan kot pred časom in da najdene predmete pogosto podari prijateljem ali tistim v lokalni skupnosti, ki potrebujejo pomoč. Večkrat je poudaril, da ni iz premožne družine in da razume, kako je, ko si reven, zato skupnosti vrača, kolikor pač lahko.