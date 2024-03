Vse življenje sta preplesala

Drugega marca 1907, torej natanko pred 117 leti, se je rodil Pino Mlakar, slovenski baletnik, koreograf in pedagog. Otroštvo je preživljal v Novem mestu, kjer je bil njegov oče zaposlen kot sodni uradnik. V Mariboru je obiskoval klasično gimnazijo, v Ljubljani pa je pričel leta 1925 študirati fiziko, kemijo in matematiko, a je študij kmalu opustil. Z denarjem, ki si ga je poleti kot natakar prislužil na Hvaru, se je odpravil v Hamburg na ure plesa k plesnemu učitelju Rudolfu von Labanu. Tam je spoznal svojo bodočo plesno in zakonsko družico Pio Scholz. Potem se je nadaljevalo kot v pravljici. Skupaj sta študirala na Labanovem koreografskem inštitutu v Berlinu, bila plesalca v Darmstadtu, med letoma 1930 in 1934 solista in koreografa v Dessauu, naslednja leta solista, koreografa in vodji baleta v Zürichu in Münchnu. Pino je bil v ljubljanskem baletnem ansamblu med letoma 1946 in 1952 solist in od leta 1954 do leta 1960 še koreograf. Pino Mlakar je napisal več knjig, skupaj s Pio pa sta za svoje delo prejela številna priznanja. Bila sta trikratna prejemnika Prešernove nagrade, častna občana Novega mesta in Ljubljane, za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi pa sta bila odlikovana s srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije. Po umiku iz plesnega življenja sta veliko potovala in jadrala, živela pa sta na plesni domačiji v leseni hiši pod slamnato streho, poimenovani Pas de deux (Korak v dvoje), na bregu Krke v Ločni pri Novem mestu.