Od tisoč dolarjev do milijarde

Ženske že več desetletij utirajo pot podjetnicam v vseh panogah, od Estée Lauder, ki je ustanovila svoje kozmetično podjetje v štiridesetih letih 20. stoletja, do Ruth Fertel, ki si je prizadevala imeti najboljšo restavracijo z zrezki. Na seznamu najuspešnejših podjetnic, ki so v zadnjih desetletjih pustile pomemben pečat v različnih panogah, je tudi Janice Bryant Howroyd. Ta podjetnica, poslovna ženska in pisateljica je ustanoviteljica in izvršna direktorica ActOne Group, prvega temnopoltega podjetja, ki ima letni prihodek več kot 1 milijardo dolarjev. Janice Bryant Howroyd se je rodila 1. septembra 1952 v Tarboru v Severni Karolini kot četrta od enajstih otrok v svoji družini. Ko je dopolnila 24 let, se je preselila v Los Angeles in delala kot začasna tajnica svojega svaka Toma Noonana pri reviji Billboard, dve leti pozneje pa s kapitalom 1000 dolarjev ustanovila lastno podjetje. Danes je to zasebno kadrovsko podjetje predvsem agencija za zaposlovanje in svetovanje s sedežem v Los Angelesu z več kot 17.000 strankami v 33 državah.