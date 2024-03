Glasovi Ukrajine: To je vojna za našo prihodnost

Štiriindvajsetega februarja 2022 ob pol petih zjutraj so v Kijevu zaslišali prve eksplozije na letališču Borispilj na levem bregu reke Dnipr. Oglasile so se sirene, ki so pozvale meščane, naj gredo v zaklonišče. Dve uri pozneje so bile tekoče stopnice postaje podzemne železnice na trgu Majdan polne žensk in moških, ki so odhajali na delo, ter mladih fantov v svežih uniformah. Pred občinskimi zgradbami so bile vrste ljudi, ki so se vpisovali na sezname rezervistov in so prevzeli puške z nekaj zavojčki streliva.