Za podobno A je to sceno in krohot so poskrbeli tudi v državnem zboru, kjer so ne le enkrat, temveč dvakrat zlomili govorniški pult. A klena slovenska kmečka pamet je nemudoma ugotovila, zakaj se je zgodil polom: ker je oprema državnega sveta tako trhla, kot je svet sam, saj je sicer lahko draga, a izdelana iz poceni materialov. Zato svetnike pozivajo, da naj, če si želijo, da ne bodo več na trhli osnovi, iverko raje zamenjajo za hrast. Le tako bodo lahko stali inu obstali.