Še danes bo 160 direktorjev in lastnikov kongresnih agencij z vsega sveta sodelovalo na srečanju, ki je tematsko razdeljen na tri sklope: velika pričakovanja, trajnostnost in kako naprej. Program je v celoti pripravil Cankarjev dom, ki poudarja lokalno znanje in lokalne strokovnjake, kar je precejšnja in pozitivna novost v primerjavi z dosedanjimi letnimi srečanji. Izbrani govorci, med njimi tudi predsednica IAPCO Sarah Markey Hamm, so in bodo svoja znanja in poglede seveda prenesli v industrijo srečanj, obenem pa tudi delili svoje izkušnje pri delu v organizacijah, kot so Svetovni gospodarski forum žensk, UNESCO in Apimondia.

IAPCO je neprofitno združenje in edina mednarodna akreditacijska organizacija za organizatorje strokovnih in poslovnih srečanj, združuje pa 138 organizatorjev kongresov v štiridesetih državah. Članstvo, ki ga je mogoče pridobiti s storitvami na zelo visoki ravni, pa ni samoumevno, saj člane letno preverja komisija IAPCO za kakovost.

V združenje so vključeni največji globalni akterji v industriji srečanj. Po zadnjih podatkih so člani IAPCO v letu 2023 skupaj pripravljali 7722 dogodkov, približno toliko pa jih še načrtujejo. Zelo zgovoren je zato podatek, da je med tistimi, ki prireditve šele pripravljajo, kar skoraj dva tisoč takšnih, ki še niso izbrali kraja gostovanja, za več kot 3500 dogodkov pa organizatorji šele iščejo prizorišče. Prav zato sta skupščina in letno srečanje izjemnega pomena za lokalno gospodarstvo in turizem, saj se nadejata, da se bodo tuji kongresni organizatorji vrnili in tu izpeljali mednarodne dogodke.

Osrednja tema letošnjega dogodka poziva k dejanjem in navdihuje inovacije v hitro spreminjajoči se industriji srečanj v smeri trajnosti. IAPCO Ljubljana 2024 se tako osredotoča na zmanjšanje vpliva srečanj na okolje in spodbujanje trajnosti. Tudi sicer je cilj združenja, da bi srečanja postala bolj prijazna do okolja, odgovorna do družbe ter usklajena s cilji trajnostnega razvoja.

Seveda je pomembno, da je srečanje v Sloveniji, saj je kongresni turizem oziroma industrija srečanj eden od nosilnih produktov turizma naše države. Hkrati je to področje turizma prepoznano po najvišji dodani vrednosti in številnih multiplikativnih učinkih. Povedano bolj jasno: kongresni gost potroši več kot trikrat več kot klasični turist. Ni zanemarljivo, da kongresni turizem pomembno prispeva k razpršitvi turističnih tokov, da polni turistične zmogljivosti tudi zunaj glavne sezone in s tem odločilno prispeva k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma.