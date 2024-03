70 let ZPMS: V vseh teh letih se potrebe otrok niso spremenile

Ob 70-letnici svojega delovanja je Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) svoj častitljiv jubilej zaključila s premierno projekcijo dokumentarnega filma Prijatelji mladih – 70 let ZPMS, ki ga je režirala Maja Pavlin. V dobro uro dolgem dokumentarcu so spomine delili številni prostovoljci in nekdanji ter aktualni vidni obrazi ZPMS.