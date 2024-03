Skratka, dialog in sodelovanje s komerkoli nikakor nista nujno kvaliteta sama po sebi, kot nam pridiga Logarjeva Platforma. Sodelovanje z Janšo in SDS je sodelovanje s skrajno desnico, je politična kolaboracija. Pri nas jo zavračajo vse levosredinske stranke in – dokler bo SDS vodil Janša – že nekaj časa tudi Toninova NSi. Za Logarjevo Platformo pa je prav sodelovanje čez ločnico levo-desno alfa in omega političnega delovanja. Z drugimi besedami – Anže Logar preprosto ne more odkloniti sodelovanja z Janšo. Preverjanje tega bi moralo postati obvezno novinarsko vprašanje voditelju in vsem članom Platforme.

Četudi se Logar v nekaj zadnjih mesecih distancira od SDS, še naprej dela zanjo. Iz stranke noče, ostaja njen član in jo – če mu verjamemo, da je drugačen od Janše – legitimira, jo dela dozdevno zmernejšo, sprejemljivejšo. Kar zadeva volitve, predčasne ali redne, pa je v bistvu popolnoma vseeno, ali je Logar o svojem političnem soliranju z Janšo dogovorjen ali ne, ali gre za njun blef ali ne. Če bo iz SDS izstopil, ustanovil stranko in prišel v parlament, bo z Janšo po volitvah vsekakor sodeloval. Vsako glasovanje za Logarja bo torej glasovanje za Janšo znova na oblasti. In četrti Janšev mandat bi bil še hujši kot tretji, tisti, v katerem je za širjenje svoje moči zlorabil celo epidemijo. x Mladina