Hrvaška pevka obožuje Srbijo in predsednika Vučića, ki je “seksi tip”

V Srbiji bodo svojega predstavnika za Pesem Evrovizije izbrali nocoj, o izvajalki in pesmi, ki s svojim besedilom dviguje največ prahu, Breskvici, pa smo že pisali. Še zdaleč pa to ni edina zanimivost, s katero se že od prvega polfinala ukvarjajo v Srbiji in tudi soseščini, predvsem na Hrvaškem. Znova precej napeti odnosi med državama, ki so jih v zadnjih dneh in tednih dodatno razgrele izjave vodilnih politikov in razne protestne note, so se preslikali tudi na oder Beovizije 2024, na katerem je v polfinalu nastopila hrvaška izvajalka Martina Vrbos, ki pa se ji s pesmijo Da me voliš ni uspelo uvrstiti v finale.