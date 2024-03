#portret Asmir Bećarević, predstavnik Ljudske iniciative Velenje

Sredi januarja, ko so Velenjčani začeli prejemati položnice z visokimi zneski stroškov toplotne energije za december, se je v tem rudarskem mestu zgodil ljudski punt. Občani so se začeli zbirati na protestih, ki jih je organizirala tako imenovana Ljudska iniciativa Velenje (LIV). Županu, vodstvu komunale pa tudi Termoelektrarne Šoštanj so dali vedeti, da za visoke zneske ni argumentov, zato naj poskrbijo, da se bodo stroški znižali. Eden tistih, ki so se močno angažirali v omenjeni iniciativi, je tudi Asmir Bećarević, nekdanji odpuščeni sindikalist Premogovnika Velenje.