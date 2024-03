Pri stavki zdravnikov gre za povrnitev ugleda

Ljudje smo posebne živali, ki se navadimo na vse. Kmalu vse postane samoumevno. Gre le za stopnjo prilagodljivosti. Tako so nam svetovali med pandemijo covida in tako nam svetujejo, če zbolimo. Dragi moj pacient, ne boste večno zdravi, se glasi neizgovorljivi stavek. Telo in duh se starata, bolezni se širijo in nihče tu nima dodeljene imunitete. Vse nas lahko zadene. Potem pa moramo živeti s tem v slogu, kot da ni nič. Skratka, začnite se učiti živeti s kroničnimi boleznimi in vsemi oblikami raka. Obnašajte se kot prej, bodite pozitivni, gibajte se in družite s prijatelji. To so magične besede, ki nam jih servirajo najbolj posvečeni in usposobljeni. Ti, ki danes stavkajo.