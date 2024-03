Jerry Hall 1956

»Bila sem z mnogimi mlajšimi moškimi, zelo so zabavni, imajo navdušenje. Vzdržljivost! Ampak mislim, da so starejši moški veliko boljši ljubimci,« meni lepotica iz Teksasa Jerry Hall. Leta 1975 je med slikanjem ovitka za album Siren spoznala Bryana Ferryja. Nastopila je v videih Let's Stick Together in The Price of Love, ugibajo pa, da sta tudi skladbi Kiss and Tell in When She Walks in the Room posvečeni njej. Leta 1977 ga je zamenjala za Micka Jaggerja, s katerim ima štiri otroke – razšla sta se leta 1999. Od leta 2016 do 2022 je bila poročena z medijskem mogotcem Rupertom Murdochom.