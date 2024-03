Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o dveh predlogih uredb, ki določata, katere predhodne informacije o potnikih (API) morajo zbirati letalske družbe in jih posredovati pristojnim organom.

Podatki, ki jih bodo morale zbirati v skladu s spremenjenimi pravili, vključujejo potnikovo ime, datum rojstva, državljanstvo, vrsto in številko potovalnega dokumenta ter podatke o sedežu in prtljagi. Zbirati bodo morale tudi določene podatke o letu, kot so številka leta ter čas odhoda in prihoda.

Zbiranje in posredovanje podatkov načeloma zadevata zgolj lete, ki prihajajo z letališč zunaj EU. Članice bodo lahko vključile tudi lete znotraj unije, kar pa bo odvisno od potreb organov pregona, denimo v primeru teroristične grožnje.

Zahvaljujoč novima uredbama bodo lahko pristojni organi kombinirali predhodne informacije o potnikih in podatke iz evidence imen letalskih potnikov (PNR). Pri slednjih gre za obsežnejši niz podatkov, ki med drugim vključujejo podatke o rezervaciji leta in potnikovi poti.

Kombinacija obojih podatkov bo omogočila učinkovitejše zaznavanje potnikov, ki predstavljajo visoko tveganje. Nova pravila pa bodo tudi olajšala delo mejnih organov. Imeli bodo boljši pregled nad potniki, ki prihajajo na letališče, opravljali bodo lahko predhodno preverjanje pred pristankom, podatke pa bodo lahko shranjevali dlje kot trenutno.

Kot so navedli na Svetu EU, bo to povečalo možnosti za preprečevanje nezaželjenih prehodov meja, s čimer se bo okrepila varnost meja.

Prenos podatkov od letalskih družb do pristojnih organov bo potekal prek enotnega usmerjevalnika, kar bo zmanjšalo stroške, pa tudi tveganje za napake in zlorabe.

Dogovor morata zdaj obe instituciji še uradno potrditi. Zakonodaja bo začela veljati 20 dni po objavi v uradnem listu EU, za podatke API pa se bo začela uporabljati dve leti po začetku delovanja enotnega usmerjevalnika, so pojasnili v Evropskem parlamentu.