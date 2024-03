Nagrado za izbran produkt leta so v različnih kategorijah prejeli kava Barcaffe Flora, omaka Pesto Basilico e Pistacchio Barilla, piškoti Mulino Bianco, prehransko dopolnilo Braunemon, družinske banjice Leone, kosmiči Kitkat, mačja hrana Purina One Dual Nature, začimbe v pasti Vegeta Natur, kaša Čokolino Dark, funkcionalna pijača FunctionALL, hot dog hrenovke in namaz Planet of the plants, kečap brez sladkorja Zvijezda, detregent za ročno pomivanje posode Jar Extra Plus, medicinski pripomoček za lajšanje simptomov gastroezofagealnega refluksa Waya StopReflux, linija sveže pripravljene hrane Fresh, mobilna aplikacija Na poti, kava Na poti in ovseni napitek This is not m*lk.

V kategorijah trgovskih blagovnih znamk so bili izbrani izdelki v Eurospinu mortadela bologna Fresche fette, bivolja mozzarella Pascoli italiani, mini piščančja posebna klobasa Meat appetit, proteinski mlečni riž vanilja Land, listnato testo brez glutena Amo essere senza glutine, hrustljavi muesli s čokolado Tre Mulini, mlečna čokolada z lešniki Dolciando, krema za telo in roke Fior di magnolia ter hrana za mačje mladiče Radames.

Nagrado za izbrano znamko zaupanja so prejeli Ariel, Petrol, McDonald's, Zavarovalnica Triglav in Telekom Slovenije.

Nagrado izbrana trgovina leta pa sta prejeli Baby Center in Mercator Spletna trgovina.

Nagrade so del največje mednarodne raziskave inovativnih produktov in se izvaja v več kot 45 državah. Raziskavo med slovenskimi potrošniki izvaja raziskovalno podjetje NielsenIQ.