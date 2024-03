Preveč pili in se ne kaj prida veselili

Alkohol Slovencem ne omrači uma zgolj za volanom, ampak tudi za šankom. Tam se res lahko razreši ogromno nesoglasij, prav tako pa se jih lahko veliko razvije. Nekateri so celo smrtonosni. Prejšnji konec tedna so jih policisti zabeležili cel kup, a na srečo brez tragičnih posledic. V Kranju so že okoli sedmih zvečer pridržali 46-letnika, ki se je nedostojno vedel do drugih gostov, nekaj ur kasneje pa v drugem lokalu »pobasali« še enega, ki se je spravljal na zaposlene in policijo. Do streznitve so pridržali tudi žensko v Mariboru, ki je v lokalu nadlegovala ljudi, v nedeljo zgodaj zjutraj pa so bistriški policisti obravnavali srboriteža, ki se je kar dvakrat stepel. Najprej v lokalu, iz katerega so ga odstranili varnostniki, zunaj pa je potem napadel še drugega človeka. Zaradi lažjih poškodb so ga peljali v bolnico.

S pištolo po glavi

Da se res ne znamo obnašati, pa naj bo to v lokalu ali prometu, dokazuje tudi nenavaden dogodek iz avstrijskega Linza. Med dvema voznikoma je namreč prišlo do vroče krvi, pri čemer pa, na žalost, niso zapele pesti, ampak nekaj še hujšega. 20-letni Slovenec in šest let starejši drug voznik sta se sprla in zmerjala pri rdeči luči. Kaj je bil vzrok nezadovoljstva, ni jasno, sta se pa odločila zadevo rešiti na bližnji avtobusni postaji. Slovenec se je k temu spravil tako, da je potegnil pištolo in »nasprotnika« z njo udaril po glavi. Nesrečneža je hudo poškodoval, s še tremi sopotniki pa je pobegnil s kraja. Policija jih je po obsežni iskalni akciji izsledila in proti vsem štirim vložila prijavo. V orožju so sicer bili slepi naboji, kar pa pri močnem udarcu po glavi ni igralo vidnejše vloge.

Išče se lastnika superg in bakra

Policisti so bili zadnje dni tako zelo učinkoviti, da so odkrili ukradene stvari, ki jih lastniki sploh še niso pogrešili. 29-letniku so v Ljubljani med drugim zasegli bele športne čevlje priznane modne znamke (ali so ga sezuli iz njih, policisti niso poročali), za katere sumijo, da so ukradeni. Policija je objavila fotografijo, oškodovanca pa naprošajo, naj se jim javi. Zanimiv je bil tudi razplet nočne nesreče v Krki, kjer je 17-letnih zapeljal s ceste in trčil v križ. Vozil je brez dovoljenja, v avtu pa imel bakrene predmete, za katere ni znal povedati, kako so se znašli tam. Ker so posumili, da jih je ukradel, so mu jih zasegli, zdaj pa iščejo pravega lastnika.

Mami iz pekla

V časih, ko poročamo o vse več samomorih mladostnikov, s Hrvaške prihaja grozljiva zgodba o 50-letnici, obsojeni zaradi nasilja nad sinom. Septembra lani se je Karlovčanka po telefonu zaradi slabih ocen spravila na svojega otroka. »Sram naj te bo, psihopat. Idiot si. Gabiš se mi. Najbolje, da se vržeš pod vlak. Jaz sem te rodila, jaz te lahko tudi zadavim,« ga je napadla. Branila se je, da so jo s tira vrgle njegove slabe ocene, agresivno obnašanje in ignoriranje obšolskih dejavnosti. Na sodišču se je opravičila in povedala, da jo je sram. Prejela je denarno kazen, zagotovo pa jo je bolj zabolel skrhan odnos sinom. Še bolj nenavadna zgodba pa prihaja z Madžarske, kjer je ženska napadla hčerino štirinajstletno sošolko. Kričala je nanjo, jo brcala v glavo, vlekla za lase in ji grozila, da ji bo »iztrgala vsa čreva«. Šlo naj bi za maščevanje, ker je najstnica tepla njeno hčer. Ker je pač leto 2024, so napad posneli, video pa bodo na sodišču gotovo uporabili zoper njo. Sodili ji bodo zaradi povzročitve hudih poškodb. Najstnico je tako pretepla, da ji je povzročila pretres možganov.

»Pokopala« jo je smreka

Z Irske pa prihaja zanimiva zgodba 36-letne Kamile, ki se je podala v sodni boj z zavarovalnico. V prometni nesreči pred petimi naj bi se tako hudo poškodovala, da zaradi neizmernih pomoči ne more ne delati ne se igrati z otrokoma. Včasih je bilo celo tako hudo, da se ni bila sposobna skobacati iz postelje. Morala je pustiti službo, zahtevala pa je nadomestilo za izgubo plače za nazaj in za naprej. Skupno 760 tisoč evrov. Pot do bogastva ji je preprečila fotografija s tekmovanja metanja smreke iz leta 2018, s katere je bilo razvidno, da je še kako agilna. Pa še celo zmagala je! Sodnica je primer nemudoma razpustila, saj da je s slike razvidno, da tožnica niti približno ne more tako trpeti kot sama pravi. Kamila je vztrajala, da kljub prešernemu nasmešku na fotografiji (objavljeni celo v časopisu!) neizmerno trpi. V dobro ji ni šel niti posnetek, na katerem je več kot eno uro sredi parka brez težav trenirala psa.