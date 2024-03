Skladba Veronika je že vse od svojega izida prejela izjemne pohvale na račun videospota tako domačih kot mednarodnih oboževalcev in kritikov.

»Zelo sem hvaležna za neverjetno podporo in ljubezen, ki sem ju prejela od oboževalcev, ekipe in vseh, ki so sodelovali pri tem projektu. Doseči milijon ogledov je za nas velik dosežek in motivacija za nadaljnje delo. Hvala vam!,« je sporočila Raiven, ki je trenutno sredi intenzivnih priprav za svoj nastop na Evroviziji.