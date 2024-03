»Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS nasilno dejanje napada na domovanje državne tožilke ostro obsojamo, še zlasti, če je povezano z opravljanjem njenega poklicnega dela,« so zapisali v sporočilu za javnost. Menijo, da je šlo za načrtovano in organizirano dejanje, ki je najverjetneje povezano z opravljanjem državnotožilske funkcije. Tega sicer z gotovostjo še ne morejo potrditi, so nam povedali na vrhovnem tožilstvu.

»Zavračamo poskuse kakršnih koli dejanj z namenom ustrahovanj, pri čemer je zavzemanje in skrb za varnost državnih tožilk in tožilcev temeljni predpogoj za neodvisno in profesionalno opravljanje njihovega dela,« so jasni na tožilstvu.

Na Policijski upravi Koper so sicer potrdili, da primer preiskujejo, a ravno zaradi poteka kriminalistične preiskave trenutno ne morejo dati dodatnih informacij. Bi pa naj še danes posredovali izjavo za javnost z določenimi informacijami.

Začasna vodja vrhovnega državnega tožilstva Mirjam Kline je napad na tožilko označila kot napad na celotno tožilsko organizacijo. Napadena tožilka po njenih besedah pravi, da bo tožilsko delo nadaljevala. Povezave napada in dela tožilke še vedno ne morejo ne potrditi ne zanikati, še pravi Kline.

»Biti tožilec je nevarno«

Predsednik tožilskega društva Boštjan Valenčič aktualnega primera ni mogel komentirati, je pa tovrstne napade označil za grozljive in nesprejemljive. »Ne gre za prvi tak primer, in predvidevam, da tudi ne za zadnji.« Tožilci so večkrat tarče groženj in ustrahovanja, jih je pa več posrednih, izrečenih iz oči v oči. Ogroženi so tako tisti, ki se ukvarjajo z gospodarskim kriminalom in korupcijo, kakor tudi tisti, ki se s splošno kriminaliteto. »Res je, da kdo mnogokrat kaj izgovori v jezi, največkrat ob obsodbi, ko sodnik izreče kazen. Tožilec je namreč tisti, ki primer vodi vse od predkazenskega postopka do zaključka kazenskega. Poleg tega pa je prisoten v sodni dvorani, v bližini obtoženega, prav tako je podpisan z imenom in priimkom,« je še izpostavil sogovornik. »Biti tožilec je nevarno. Dobiti moraš trdo kožo. Najbolj pa boli, če gre za napad na dom, da je torej zaradi službe nekoga ogroženo tudi zdravje družine,« je še izpostavil.

»Napad na vsakega delavca v pravosodju je napad na celoten pravosodni sistem,« je prepričan tožilec Valenčič. Z naraščanjem nestrpnosti v družbi nasploh, z izrazito odklonilnim, omalovažujočim odnosom zlasti politike do sodišč in tožilstva, kakor tudi z dvigovanjem dokaznih standardov za dokazovanje vseh kaznivih dejanj, pa se bo po njegovem mnenju spodbujanje takih dejanj zgolj še krepilo.

Bomba na dvorišču

Tovrstni napadi niso tako zelo redki, kot se na prvi pogled morda zdi. Med medijsko najbolj odmevnimi je bil tisti iz septembra leta 2014, ko je na dvorišču hiše nekdanje tožilke Jožice Boljte Brus na obrobju Ljubljane okoli pol desetih zvečer odjeknila eksplozija vojaške ročne bombe. Poškodovala je hišo in pred njo parkiran avto, poškodovanih pa ni bilo. Upokojena tožilka je bila na srečo v času napada v vetrolovu pred vhodnimi vrati, kakih osem, devet metrov stran. Izkazalo se je, da je bombo vrgel Matevž Zajc, ki je bil na prvem sojenju zaradi poskusa uboja obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Po modifikaciji obtožnice mu je tožilstvo na ponovljenem sojenju očitalo povzročitev splošne nevarnosti na škodo upokojene tožilke in njene družine. Bil je spoznan za krivega in obsojen na štiri leta in sedem mesecev zapora. Sodba je maja 2017 postala pravnomočna. Zajc, ki ga Boljte Brusova ni nikoli preganjala, je kaznivo dejanje storil le tri dni po prihodu iz zapora, na sodišču se je za svoje dejanje opravičil in vztrajal, da zaradi teme upokojene tožilke v vetrolovu sploh ni videl, da ni vedel, kaj je po poklicu ter da je želel z napadom tarčo le prestrašiti. Kdo je napad naročil, ni nikoli povedal. Že na prvem sojenju je sicer kot naročnika omenjal nekega Mileta s bolšjega trga, ki da mu je v zameno ponudil zelo dobro plačano službo, o čemer smo pisali že pred leti. Človeka s tem imenom niso našli, na trgu nihče ni slišal zanj.

Svinčnik pod oko

Februarja leta 2004 je krškega tožilca Jožeta Zevnika fizično napadel državljan Srbije in Črne gore ter ga s kemičnim svinčnikom ranil tik pod očesom. Osumljeni je skušal v Dobovi s ponarejenim bolgarskim potnim listom vstopiti v Slovenijo, policisti so ga odpeljali na zaslišanje, tožilca pa je napadel ob izročitvi sklepa o priporu. Tožilec je takrat zaslišanje opisal kot korektno in brez povišanih tonov, na poti iz dvorane pa da je zavil proti njemu, ga z roko stisnil okoli vratu, z drugo pa tiščal svinčnik proti obrazu. Držal ga je kake pol minute, iz primeža so ga rešili sodnik in pravosodna policista. Januarja 2003 pa je na kranjskem sodišču moški okrožno državno tožilko med zaslišanjem zbil na tla in jo večkrat brcnil v obraz.

Napad z nožem

Septembra 2018 je bil na zdravljenje v psihiatrični bolnišnici »obsojen« 23-letni Jan Mikac, ki je marca tistega leta v bloku v Brežicah z nožem napadel Boruta Matjašiča, sina tožilca Bogdana Matjašiča, ki je bil njegov nekdanji sošolec. Med prerivanjem ga je porezal po glavi, vratu, telesu, na pomoč mu je takoj priskočil oče. Napadalec se je spravil še nanj. Očetu in sinu je napadalca nekako uspelo obvladati in ga zadržati do prihoda policije. Tožilec je sicer večkrat pojasnil, da napad ni bil povezan z njegovim delom, saj da mladeniča ni nikoli obravnaval. Ker se tistega dne zaradi hudih psihotičnih motenj ni zavedal, kaj počne, mu je sodišče za poskusa uboja izrekel varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v UKC Maribor.