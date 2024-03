Pogrebna slovesnost bo potekala ob 12. uri po srednjeevropskem času v cerkvi v moskovskem okrožju Marin, dve uri pozneje pa bodo Navalnega pokopali na pokopališču Borisov, je v četrtek sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš. Skupaj z vdovo ruskega politika, Julijo Navalno, sta podpornike pozvali k udeležbi na pogrebni slovesnosti.

Kot je sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, se bo pogrebne slovesnosti udeležila tudi slovenska veleposlanica v Rusiji Darja Bavdaž Kuret, ki je v spomin na Navalnega minuli teden tudi položila cvetje k spomeniku žrtvam politične represije v Moskvi.

Ruske oblasti so več kot teden dni po smrti Navalnega njegovo truplo v soboto končno izročile materi Ljudmili Navalni. Ta je pred tem Moskvo obtožila, da jo skuša prisiliti, naj sina pokoplje na skrivaj. Podporniki Navalnega so nato več dni iskali prostor za pogrebno slovesnost in se pritoževali, da jih ruske oblasti pri tem ovirajo.

Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila prepričanje, da je odgovornost za smrt na strani Putina. V luči tega je Slovenija opravila pogovor z ruskim veleposlanikom v Ljubljani Timurjem Ejvazovom ter mu izrazila skrb in ogorčenje.

