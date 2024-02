Vsak maturant splošne mature bi se lahko skladno z novelo po razglasitvi rezultatov mature seznanil s svojimi ocenjenimi izpitnimi polami z digitalnim vpogledom. Na podlagi tega bi se lahko odločil o morebitnem ugovoru zoper oceno pri posameznem predmetu. Ugovor bi lahko vložil elektronsko.

V povezavi s tem predlog ureja tudi vodenje osebnih podatkov, ki so bili nekoliko pomanjkljivo opredeljeni v določbah o vodenju evidenc z osebnimi podatki. Namen predloga je zagotoviti navedene možnosti že za prihodnji izpitni rok splošne mature, tako da bo Državni izpitni center lahko pridobil elektronske naslove kandidatov za splošno maturo iz prijavnic k splošni maturi, so pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Cilj predloga je še izboljšati določbe člena, ki ureja pravico do opravljanja mature v dveh delih. Poleg tega je cilj natančneje določiti postopek odločanja pri opravljanju mature v dveh izpitnih rokih, v dveh delih in s priznavanjem za nazaj. Vlada je še navedla, da so upoštevali gradiva ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport glede uveljavljanja pravic športnikov za opravljanje mature v dveh delih in v dveh zaporednih izpitnih rokih.

Vlada je na seji razrešila sedanje člane sveta za mladino. Namesto njih je za obdobje do 4. novembra 2025 imenovala ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo, ki bo tudi predsednik sveta, in predstavnike še osmih ministrstev.

Razrešila je tudi predstavnika mladinskih centrov Urbana Krevla in predstavnika Dijaške organizacije Slovenije Simona Trussevicha. Za obdobje do 4. novembra 2025 je imenovala predstavnika mladinskih centrov Tineta Hafnerja, predstavnico Mladinskega sveta Slovenije Nadjo Emeršič, predstavnika mladinskih svetov lokalnih skupnosti Urbana Lečnika Spaića, predstavnico mladinskih svetov lokalnih skupnosti Gajo Omerzi in predstavnico Dijaške organizacije Slovenije Niko Rojc.