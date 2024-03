Celje, vodilna ekipa lige, prihaja na jutrišnji derbi v Stožice, ki se bo začel ob 15. uri, s sedmimi točkami prednosti pred Olimpijo, ki je prva zasledovalka. To je tekma, ki lahko razplete prvenstvo z zmago Celja ali remijem – ali pa zaplete v primeru treh točk Olimpije, saj bi prednost skopnela na štiri točke. »Večkrat sem poudaril, kako pomembna je ta tekma. Vsi se zavedamo tega in naredili bomo vse, da zmaga ostane doma. Ne dvomim, da bomo pogumni. Sem optimist, obenem pa se zavedam, da bo zelo težko,« je poudaril trener Olimpije Zoran Zeljković, ki deluje zelo samozavestno. Iz tira ga ni vrglo niti to, da je njegova ekipa včeraj morala trenirati na Kodeljevem, saj ga je takoj v dobro voljo spravila novica, da bodo danes lahko opravili trening na glavnem igrišču v Stožicah, kar bo šele prvič, odkar je sredi jeseni postal trener Olimpije.

Štab Olimpije našel ravnovesje med umetniki in bojevniki

Potem ko je Olimpija v tekmah s klubi iz spodnjega dela lestvice remizirala z Rogaško (2:2) in nanizala tri zmage proti Radomljam (3:1), Domžalam (1:0) in Aluminiju (4:0), se začenjajo tekme resnice z najboljšimi klubi v ligi. »Prihajajo težke tekme, ki bodo pokazale, iz kakšnega testa smo. Vse spoštovanje do preostalih tekmecev, vendar lestvica po veliko krogih ne laže. Čaka nas naporen ritem in verjamem, da bomo dokazali, da smo prava ekipa,« se zahtevnosti tekem zaveda Zeljković. Po spodrsljaju z Rogaško je hitro spoznal, da mora taktiko in izbiro igralcev prilagoditi kakovosti tekmeca in razmeram na igriščih, ki so na uvodu v pomlad težke, zato je pomembno, da najde ravnovesje med umetniki in bojevniki. Po poškodbi Marina je spretno našel rešitev v zvezni vrsti: v Kidričevem so skupaj v zvezni vrsti dobro sodelovali Doffo, Agba in Elšnik.

Čeprav Olimpija zaostaja za sedem točk, je v psihološki porednosti, saj je na zadnji tekmi pred derbijem visoko zmagala v Kidričevem, medtem ko je Celje naivno izgubilo v Domžalah (1:2), kjer se je poznalo, da je Karničnik manjkal zaradi rumenih kartonov, hitronogi Rus Prucev, igralec z dodano vrednostjo, pa je tekmo začel na klopi za rezerve. Na prvi letošnji medsebojni tekmi je Celje, še pod vodstvom španskega trenerja Alberta Riere, zmagalo v Stožicah s 4:2, na drugi v Celju pa Olimpija z 1:0. »Pritisk je tako velik, kot ga dojemaš sam. V tekmo greš lažje, če imaš zmagoviti niz, a derbi je vedno posebna zgodba. Igrali bomo proti najboljši ekipi lige, ki niza konstantno dobre rezultate. Zasluženo so prvi, saj so doslej pokazali največ, a prvenstva še ni konec. Celje je iz leta v leto resnejši klub, kar je dobro za ligo. Na zadnji medsebojni tekmi smo jih premagali, vendar nismo bili boljši. Verjamem v svoje fante in našo zmago, saj igramo doma in navijači so v nogometu vedno največja prednost. Lani smo v Evropi pokazali, da se lahko kosamo s kakovostnimi ekipami, tudi močnejšimi od Celja. Vedno smo bili pogumni, pustili dober vtis in ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo tako tudi tokrat. Verjamem, da smo kot ekipa boljši od Celja,« je argumente nanizal 43-letni Ljubljančan. Zaveda se, da je to tekma, na kateri Olimpija lahko izgubi veliko več kot Celje. Tudi če Olimpija osvoji tri točke, še vedno ne bo odvisna samo od sebe. Do konca prvenstva je še 13 krogov, kar pomeni, da je na razpolago še 39 točk.

Predsednik Olimpije Delius obljubil trojne premije za zmago

Potem ko je predsednik Celja Valerij Kolotilo z izjavo, da Elšnik trenutno ne bi igral v prvi enajsterici vodilne ekipe lige, še dodatno motiviral kapetana Olimpije, je predsednik Ljubljančanov Adam Delius igralcem za zmago obljubil kar trojne premije in znova zanikal, da bi se s komer koli pogovarjal o prodaji kluba. »Seveda igramo za denar. Tudi če ne bi bilo premije, bi na tej tekmi šli na glavo,« je soglasen odgovor iz ljubljanske slačilnice. »Vsi si želijo igrati to tekmo. Že v torek je bilo na treningu več energije, kot je je običajno na začetku tedna. Vsi smo motivirani in za takšne tekme se živi,« je dodal Zeljković, ki bo moral poskrbeti, da njegovi varovanci ne bodo pregoreli v preveliki želji po uspehu. »V življenju je pomembno, da nadzoruješ svoja čustva, ne pa da čustva tebe. Čeprav je ekipa mlada, imamo že nekaj izkušenj, zato verjamem, da bomo pogumni, ne pa naivni,« je končal Zeljković.

*** Ogledal sem si igrišče v Stožicah, ki je v malo boljši podobi kot na zadnji tekmi. Upam, da bodo gledalci imeli kaj od tega. Zoran Zeljković, trener Olimpije