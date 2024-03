Potem ko je na začetku februarja sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton presenetil z odločitvijo, da bo v naslednjem letu zapustil Mercedes in se preselil k Ferrariju, se v teh dneh z VN Bahrajna začenja nova sezona formule 1. Pred njo pa je glavno vprašanje, ali lahko kdo prekine vladavino Nizozemca Maxa Verstappna. Dirkač Red Bulla je namreč naslov svetovnega prvaka v formuli 1 slavil v zadnjih treh sezonah, tudi pred novo pa je v vlogi glavnega favorita za končno zmago. Dirkači bodo to pot dirkali na kar 24 prizoriščih, kar je največ do zdaj.

Verstappna zanimajo le zmage

Kako dominanten je bil v lanski sezoni Max Verstappen, pove dejstvo, da je dobil kar 19 od skupno 22 dirk. Dve sta pripadli njegovemu moštvenemu kolegu Sergiu Perezu, ki naj bi bil Nizozemčev glavni konkurent za končno zmago v letošnji sezoni, le ena pa dirkaču drugega moštva, in sicer Ferrarijevemu Carlosu Sainzu v Singapurju. Pred sezono 2024 sprememb sicer praktično ni bilo. Prvič doslej je sestava ekip na začetku nove sezone enaka kot ob koncu prejšnje. Dve ekipi bosta imeli novi imeni (namesto Alfe Romeo se vrača ime Sauber, namesto Tora Rossa pa bo druga ekipa Red Bulla po novem nastopala z imenom Visa RB). Prav tako v karavani še vedno ostaja deset moštev. Tudi v tehničnem pogledu sprememb ni. Spremembo pravil krovna zveza Fia pripravlja čez dve leti, tako da so letošnji dirkalniki bolj ali manj nadgradnja starih modelov. Novih postaj na koledarju 2024 ni, se pa vrača dirka na Kitajskem, ki je ni bilo vse od koronske krize. Poleg običajnih bo na sporedu še šest sprinterskih dirk, pri čemer bosta dve prizorišči (Kitajska, Miami) dvojni spored tekmovanja gostili prvič. Sobotne kratke dirke pa bodo še v Spielbergu, Austinu, Sao Paulu in Katarju.

V moštvu Red Bulla na začetku sezone vzdušje ni idilično. Vodja ekipe Christian Horner, ki ga je ena od članic moštva obtožila neprimernega obnašanja, je še vedno v interni preiskavi matičnega podjetja. Horner sicer zanika vse obtožbe. Preiskava naj bi bila po poročanjih nekaterih medijev že končana, poročilo pa naj bi obsegalo več kot sto strani. »Osredotočen sem na zmogljivosti svojega dirkalnika in nase. Zaupam ekipi, da je naredila pravilne poteze. Dirkalnik je nekoliko drugačen, a najpomembnejše je to, da je hiter in da bomo z njim zmagovali. Drugo me ne zanima,« pravi Max Verstappen.

Hamilton računa na boljšo sezono

Na predstavitvi pred novo sezono se vprašanjem o selitvi k Ferrariju ni mogel izogniti Lewis Hamilton. Pri Mercedesu je vse od leta 2013, z njim pa se je veselil šestih naslovov svetovnega prvaka. Hamilton za slovo od srebrne ekipe po 12 letih napoveduje dostojen boj in poskus napada na kaj več kot lani, ko je bil tretji. Selitev k Ferrariju je sicer skrival tako dobro, da o njej nista nič vedela niti njegova starša. »Odločitev sem zadržal zase. Tudi starša sta za to izvedela šele na dan, ko je celotna zadeva postala uradna. Resnično sem vse misli usmeril le v to, kar je najbolje zame. Ko je prišla priložnost, sem o njej dobro razmislil in se odločil, da sprejmem ta izziv,« je povedal 39-letni Lewis Hamilton.