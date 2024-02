Je varstvo starejših res prednostna naloga?

Dobra včerajšnja novica za upokojence: februarska pokojnina je bila nekoliko višja od januarske, dobili pa so še poračun razlike za januar. Redna februarska uskladitev je namreč znašala 8,8 odstotka, kar je 0,6 odstotka več od delne januarske. Gre za eno najvišjih rednih uskladitev pokojnin doslej. Z marcem pa bodo upravičenci deležni tudi za 4,2 odstotka višjega dodatka za pomoč in strežbo, ki se je uskladil z rastjo cen življenjskih potrebščin. A kruto dejstvo ostaja, da dobra polovica upokojencev živi s pokojninami, ki so pod pragom tveganja revščine. Tudi če so delali 40 let, zaradi nizkih plač in zaradi preteklega zniževanja odmernih odstotkov danes težko dostojno preživijo.