Minilo je 50 let, odkar je v Elan prišla novica o nadarjenem mladem Švedu, ki dosega dobre rezultate in smuča na Elanovih smučeh. V podjetju so hitro izbrali tehnologa Jurija Vogelnika, ki je takrat že videl nekaj sveta in tekoče govoril nemško, ga opremili z novim parom smuči elan impuls in poslali na Slovaško z nalogo spoznati tega mladega smučarja ter ga povabiti k sodelovanju. Beseda je dala besedo in že z naslednjo sezono je Stenmark tudi uradno smučal na Elanovih smučeh z Vogelnikom ob sebi.

Leta 1974 je Šved na svetovnem prvenstvu v Madonni di Campiglio osvojil svojo prvo zlato kolajno. V svet zmag ni izstrelil le sebe, ampak tudi ime Elan, Vogelniku pa je krepko spremenil vsakdan. Kamor je šel Stenmark, je šel tudi njegov serviser. Nehote je postal dežurni voznik. Elan mu je dodelil službeni avto in vozila sta se s treninga na trening, s tekme na tekmo, do vrha oborožena s smučarsko in servisno opremo.

Avtograme delil kar namesto Stenmarka

V petnajstih letih skupne poti sta obredla 16 držav in s svojim prispevkom zaznamovala zlato dobo alpskega smučanja. Včasih je vozil tudi Stenmark, se spominja Vogelnik, ki poudarja, da sta s smučarskim asom tudi zelo dobra prijatelja, kar je še posebej bogatilo odnos med smučarjem in serviserjem. Spominja se, kako je pogosto skočil med Stenmarka in njegove oboževalce: »V Ingemarjevem imenu sem razdelil na stotine avtogramov. Vse sem napisal jaz in jih nato razdelil, sicer bi ga požrli. Ko so planili nanj, sem skočil predenj in začel deliti razglednice z avtogrami.«

»Na razstavi smo želeli izpostaviti odnos med Ingemarjem in njegovim serviserjem, ki je bil več kot to. Bila sta prijatelja in še vedno sta v zelo dobrih odnosih,« pravi Daša Ozimek, strokovna muzejska sodelavka in avtorica razstave. Kot anekdoto iz časov, ko sta potovala po svetu na treninge in tekme, pa pove, da je Vogelnik hitro ugotovil, da je bolje, če na meji pokaže potna lista tako, da je Stenmarkov na vrhu. Tako so ju tudi na carini hitro spustili mimo.

Vogelnik je leta 2020 postavil manjšo zasebno zbirko, s katero ohranja in predstavlja svoje spomine na tekmovalno življenje Stenmarka med letoma 1974 in 1989. Posebno ponosen je na temeljit popis osvojenih stopničk v 15‑letni karieri in bogato zbirko značk, ki jih je zbral po vsem svetu in simbolizirajo njuno skupno pot. Prav ti predmeti in pripomočki, s katerimi je Vogelnik servisiral smuči, so del razstave, ki je na ogled v muzeju.

»V tistem času je bilo marketinških orodij bistveno manj, tekmovalni šport pa je bil za smučarske blagovne znamke eno od orodij, kako ime znamke ponesti v svet. Prva zmaga Ingemarja Stenmarka ter uspehi Bojana Križaja in drugih so bili za Elan nedvomno pomembni prebojni dogodki, na katere smo izjemno ponosni,« je ob razstavi povedal direktor Elana Leon Korošec.

Razstava bo na ogled do konca marca prihodnje leto. V tem času pripravljajo tudi javna vodenja. Muzej je odprt od torka do nedelje. Vsako prvo nedeljo v mesecu ni vstopnine, tako da si je mogoče denimo v nedeljo, 3. marca, razstavo in celoten muzej ogledati brezplačno.