Slike so se našle z besedami

Razstava Neskončna pesem Miklavža Komelja, pesnika, pisatelja, slikarja, ki so jo v sredo odprli v Bežigrajski galeriji 1, je meditativne vrste, takšna, na kateri se je treba posvetiti vsaki sličici posebej in njihovim povezavam, v dialogu pa so tudi z besedami, stihi in izreki različnih avtorjev. Na ogled bo do 30. marca.