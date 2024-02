Policija vrača za 1,5 milijona evrov kazni

Policija in zdravstveni inšpektorat sta za zdaj razposlala več kot šest tisoč informativnih izračunov za povračilo glob, ki so jih kršiteljem izrekli na podlagi protiustavne zakonodaje in z njo povezanih spornih odlokov tretje Janševe vlade.