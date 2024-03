Še vedno ne pojenja zanimanje za ETF-sklade, ki so sredi tedna dosegli nov rekord v dnevnem trgovanju, skupaj so skladi imeli dobrih 7,5 milijarde dolarjev (6,9 milijarde evrov) dnevnega prometa. Prejšnji rekord trgovanja je bil postavljen v prvem dnevu trgovanja 11. januarja in je znašal 4,6 milijarde dolarjev (4,25 milijarde evrov). Še ena pomembna metrika pri ocenjevanju zanimanja investitorjev so prilivi oziroma odlivi iz ETF-skladov. Neto priliv se pojavi, ko v ETF-sklad priteče več denarja, kot se iz njega izteče. Neto priliv ustvarja presežek denarnih sredstev, ki jih upravitelji investirajo v osnovno sredstvo, v tem primeru bitcoin. Podobno kot pri obsegu trgovanja so bili sredi tedna rekordni tudi neto prilivi v sklade. Ti so v sredo znašali 673,4 milijona dolarjev (622 milijona evrov), v prvih treh dneh tedna so prilivi skupno znašali 1,77 milijarde dolarjev (1,64 milijarde evrov). Največ prilivov so skladi ETF za bitcoin dosegali pred dvema tednoma, ko je bil neto tedenski priliv 2,3 milijarde dolarjev (2,12 milijarde evrov). Trenutno torej kaže, da bo tekoči teden rekorden tudi v tem.

Od ustanovljenih skladov je pri investitorjih najbolj priljubljen BlackRockov IBIT, ki je od ustanovitve zbral že za več kot 9 milijard dolarjev (8,3 milijarde evrov) bitcoinov. Tudi rast omenjenega sklada je v zadnjih treh tednih bistveno višja od konkurentov. V prvih treh tednih je Fidelityjev FBTC držal priključek in ima trenutno za 6,25 milijarde dolarjev (5,77 milijarde evrov) bitcoinov, vendar vlagatelji vedno bolj favorizirajo IBIT. Za primerjavo, v prvih treh trgovalnih dneh tega tedna je bil neto priliv v IBIT 1,25 milijarde dolarjev (1,15 milijarde evrov), medtem ko je bil neto priliv v FBTC 615 milijonov dolarjev (568 milijona evrov). Omeniti velja še Ark Investov ARKB, ki ima dobri 2 milijardi dolarjev sredstev (1,85 milijarde evrov), in Bitwisov BITB z 1,5 milijarde dolarjev (1,39 milijarde evrov) sredstev. Posamični drugi skladi od ustanovitve niso presegli 0,5 milijarde dolarjev (0,46 milijarde evrov) sredstev v upravljanju.