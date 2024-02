V sporočilu za javnost so zapisali, da vlada z odlokom širi zakonsko določen obseg minimuma delovnega procesa. Spomnili so, da zakon o stavki med drugim določa, da se način zagotavljanja pogojev predpiše z zakonom ali na zakonu temelječem odloku skupščine družbenopolitične skupnosti, ki določa dejavnosti in dela posebnega družbenega pomena.

»Ta določba torej predvideva možnost, da se način zagotavljanja minimuma delovnega procesa lahko določa tudi z odlokom, vendar mora ta odlok temeljiti na zakonu, kar pomeni, da mora biti za takšen odlok oziroma določanje načina zagotavljanja pogojev z odlokom podlaga (pooblastilo) v zakonu. Takšnega pooblastila pa ni ne v zakonu o zdravstveni dejavnosti in tudi ne v določbah zakona o zdravniški službi, ki oba konkretno določata nabor zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa tekom stavke,« so zapisali v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Zaključili so, da se vlada sedaj »zelo očitno poslužuje nezakonitih postopanj in prisile za zaustavitev oziroma omejitev stavke«.

Vlada je namreč na današnji seji sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke zdravniškega sindikata Fides. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, storitve s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Zveza organizacij pacientov pripravljena prevzeti vlogo mediatorja med Fidesom in vlado

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so pripravljeni prevzeti vlogo mediatorja med Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter vlado. Predlog za mediacijo so posredovali predsedniku vlade Robertu Golobu in predsedniku Fidesa Damjanu Polhu.

Predlog za mediacijo, pod katerega je podpisana predsednica zveze organizacij pacientov Štefanija Lukič Zlobec, so v zvezi pripravili tudi na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Za tak korak so se odločili po tistem, ko sta tako vladna kot sindikalna stran javno izrazili pripravljenost na mediacijo. Tako ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel kot Polh sta v sredo namreč izpostavila to možnost.

Ob tem so v zvezi spomnili na zatrjevanja obeh strani, da so jim pri iskanju izhoda v ospredju interesi pacientov. »Prosimo, da našo pobudo sprejmete kot znak naše zaskrbljenosti za razmere v zdravstvu in posledično položaj pacientov. Hkrati izražamo prepričanje, da smo sposobni prispevati k razrešitvi tega spora,« je zveza zapisala v predlogu.

Vlogo mediatorja je zveza organizacij pacientov pripravljena prevzeti na način, »ki je opredeljen v kolektivni pogodbi zdravstva«.