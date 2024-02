Nepreslišano: Vesna V. Godina, kolumnistka

Reorganizacija bolnišničnega sistema – skupaj z uvedbo izmenskega dela zdravnikov – lahko pomeni, da bodo obstoječi zdravniki v javnih bolnišnicah dejansko morali delati več. In da bodo tudi naredili več. Kar je, kot vemo, eden od resnih problemov slovenskega javnega zdravstvenega sistema: da namreč zdravniki v povprečju v javnih zdravstvenih ustanovah delajo vedno manj. Ker nekateri zdravniki, kot vsaj nekateri vemo iz dobrih izkušenj s svojimi zdravniki, v praksi v resnici delajo več, to pomeni, da obstaja del zdravnikov, ki očitno delajo res malo. In prejemajo polno plačo.