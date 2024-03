Vsak vodja podjetja si seveda želi imeti aktivno zavzete zaposlene, nihče si ne želi imeti delavcev, ki neprestano nergajo in podcenjujejo delo svojih sodelavcev.

Zavzetost prinaša večjo produktivnost

Zato smo Tomaža Berginca, generalnega direktorja podjetja Eti, finalista Zlate niti med velikimi podjetji, in Urbana Rozino, direktorja podjetja Četrta pot, finalista Zlate niti med srednjimi podjetji, vprašali, kaj zanju pomeni zavzetost delavca. »Zavzeti sodelavci v Etiju so tisti, ki verjamejo, da se podjetje trudi zanje, in to vračajo tako, da z zanosom opravljajo svoje delo, aktivno sodelujejo pri spremembah in izboljšavah ter so predani delu, sodelavcem in Etiju. Gre torej za dvostranski odnos. Eti se trudi za sodelavce in sodelavci se trudijo za Eti. Iz tega izhajajo tudi naše aktivnosti za zagotavljanje zavzetosti naših sodelavcev, saj jih predvsem spodbujamo k dialogu. Poslušamo jih in jih nagovarjamo k temu, da sodelujejo in se vključujejo v različne iniciative, kot so različni projekti, mentorstva … Omogočamo uresničevanje njihovih idej. V zadnjih letih veliko vlagamo v razvoj vseh zaposlenih, ne le vodij. Želimo namreč razvijati kulturo odprtega dialoga, ki po naših izkušnjah močno vpliva na zavzetost vseh zaposlenih, ne glede na delovno mesto,« nam je pojasnil Berginc, ki vodi podjetje z več kot 1900 zaposlenimi. Eti je eden izmed globalnih ponudnikov izdelkov in storitev na področju zaščite in krmiljenja električnih inštalacij. Pomemben element v strategiji rasti podjetja so hčerinske družbe v Sloveniji in Evropi ter tesno sodelovanje z izbranimi strateškimi partnerji. So pionirji na področju zaščite baterijskih in fotovoltaičnih sistemov ter soustvarjalci mednarodnih standardov na področju varovalk in stikalnih naprav.

»Zavzeti delavci so bolj produktivni, lojalni in povezani s podjetjem. Prispevajo k pozitivnemu vzdušju in višji kakovosti naših storitev in razvoju ter rasti podjetja. Predstavljajo ambasadorje blagovne znamke delodajalca. S transparentnostjo rezultatov, organizacijsko kulturo, nagrajevanjem ter nenazadnje ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem se trudimo, da je zavzetih delavcev pri nas čim več,« tako pa nam je odgovoril Rozina, generalni direktor podjetja Četrta pot, ki je vodilno slovensko IT podjetje z inovativnimi rešitvami za učinkovito upravljanje poslovnih procesov. Nudijo širok nabor programskih rešitev in strojne opreme, ki digitalizirajo upravljanje človeškega kapitala, planiranje in evidentiranje delovnega časa, tehnično varovanje prostorov in obračun plač, vse v skladu z delovnopravno zakonodajo. Cilj podjetja, ki združuje 110 zaposlenih, je rast za 20 odstotkov v letošnjem letu.

Nezadovoljstvo mlajše generacije

Gallupova raziskava tudi ugotavlja upad angažiranosti in zadovoljstva med oddaljeno generacijo Z in mlajšimi milenijci, tistimi, mlajšimi od 35 let, saj menijo, da na delovnem mestu nimajo priložnosti za učenje in rast, da vodje ne skrbijo za njih in da narašča nepovezanost med zaposlenimi ter njihovimi delodajalci.

»Z milenijci se običajno srečamo že pri opravljanju prakse oziroma študentskega dela. Za kar nekaj naših zaposlenih je bila to vstopna točka za zaposlitev, za podjetje pa način pridobitve dobrega kadra. Tako so že seznanjeni z načinom dela in organizacijsko kulturo podjetja. Z mentorstvom jim pomagamo, da čim prej postanejo samostojni in uspešni pri svojem delu. Vsaka generacija ima svoje specifike, zato bi mlajše zaposlene težko izpostavili glede njihove zahtevnosti,« je povedal Rozina. Berginc pa pravi, da kadrovski procesi v njihovi organizaciji predpisujejo tudi starostno segmentacijo zaposlenih, s čimer imajo možnost, da se glede na njihove specifične potrebe ukvarjajo z vsakim segmentom posebej. »Tako lažje vsak posamezni segment ciljno nagovarjamo z aktivnostmi, ki se dotikajo teh potreb. Po naših izkušnjah milenijcem največ pomeni, da jih nagradimo in jim izkažemo spoštovanje ob njihovih dosežkih, da so njihovi vodje dostopni oziroma na razpolago za razgovore in jim tudi znajo prisluhniti, da imajo možnosti za nadaljnje učenje ter jasne razvojne načrte in podporo mentorjev,« je še dodal Berginc.