Ne prepuščajte uspeha verjetnosti, svetujejo v agenciji Point out, katere glavni cilj je pomagati podjetjem rasti. Rast lahko merimo z vidika marže, prihodkov, dodane vrednosti, in to so parametri, na katere vežemo tudi variabilni del našega plačila, pojasni soustanovitelj Nejc Slovnik. Od ostalih agencij jih ločuje zlasti celostna obravnava strank. »Ne želimo biti izvedbeniki, zato vsakega poslovnega partnerja najprej spoznamo: strateško-poslovni, marketinško-prodajni in procesno-organizacijski del podjetja. Šele ko vse to razumemo, ponudimo našo rešitev,« pove drugi soustanovitelj, Zoran Bosančić. Uporabljajo tako imenovani algoritem rasti, orodje, ki so ga razvili. Kako pa so rasli sami?

Zajtrk in kosilo del timske igre

Kot anekdoto nam Zoran Bosančić zaupa, da je v drugem letniku Gimnazije Vič padel in tako – kar je najboljša stran tega – spoznal novega sošolca, Nejca Slovnika. Vse od takrat sta prijatelja in uspešna podjetnika. Po študiju na Ekonomski fakulteti sta sprejela odločitev, da bosta dodano vrednost na trg prinašala v obliki svojega podjetja. Ker je pri agencijskem delu strošek dela največji med vsemi stroški, sta sprva sodelovala s študenti, danes pa je za nedoločen čas zaposlenih 12 od skupno 14 sodelavcev. »Naša ekipa je mlada, povprečna starost je nekaj čez 30 let,« pojasni Bosančić in pri tem poudari, da se v njihovi industriji že pet let izkušenj šteje za »senior«, saj gre za hitro razvijajoče se in relativno novo področje. Na svojo ekipo sta ponosna, pravita, da so kot majhna družina. Vsako jutro 9.10 imajo sestanek in pri tem imajo vsi tudi možnost zajtrkovati, saj je kuhinja dobro založena, prav tako skupaj kosijo. Kuhinja je zato precej velik in dobro opremljen del njihovih poslovnih prostorov v ljubljanskem BTC. »Naše nove pisarne bi lahko opisali kot svežo in zeleno džunglo, kjer vse poka od življenja. Bujne rastline lovijo ravnovesje z modernim industrijskim dizajnom in organsko toplino lesa,« povejo o svojem ambientu. Predlani je ekipa zrasla za tri strokovnjake, pridobili so več kot 10 novih poslovnih partnerjev, lani so prejeli tudi naslednje nagrade in priznanja: zlata bonitetna odličnost, zlata nagrada diggit za projekt leta Growth/Performance ​ in nagrada WEBSI v kategoriji (tradicionalnih) trgovcev.

Linkedin namesto razpisa

Način zaposlovanja, pojasni Slovnik, se vse bolj opira na omrežje linkedin, prek katerega rekrutirajo kar neposredno, saj iščejo kader s specifičnimi izkušnjami v določeni industriji, izobrazba je skoraj nepomembna. »Kot vstopno točko pri kadrovanju uporabljamo digitalno orodje Breezy HR, nato prvi krog intervjujev s kandidati naredi vodja enega izmed treh oddelkov (strategija, vsebina, rast), kjer bo potencialen kandidat delal. Sledi naloga ali praktični izziv, šele v zadnjem krogu kandidate spoznava tudi midva z Zoranom. Vsekakor si vzamemo čas, da nas oseba spozna in da mi spoznamo njo. Naredimo tudi kompetenčne teste, pogledamo, kateri kreativni tip osebnosti je novozaposlena oseba, izpolnimo test 16 osebnosti (sixteen personalites) in Gallupov vprašalnik prednosti.« Ključna lastnost, ki jo morajo imeti njihovi sodelavci, je strast do učenja – saj se delo na področju digitalnega marketinga spreminja iz meseca v mesec. Tako kot rastejo njihovi partnerji, pazijo, da rastejo in se razvijajo tudi sami. V prihodnosti bodo vse bolj pomembne mehke veščine. Komunikacija, sposobnost prezentiranja, zagovarjanja lastnih idej in vodenje, sta prepričana Nejc Slovnik in Zoran Bosančić. Letos so se prvič prijavili tudi na izbor najboljših zaposlovalcev v Sloveniji – in se takoj uvrstili med 21 finalistov.

Izpostavljene kadrovske prakse V treh do petih letih nameravajo preiti na 4-dnevni delovni teden. So psom prijazna pisarna, vsaj trikrat na teden je eden izmed sodelavcev tudi pasji štirinožec. Enkrat na mesec jih v pisarnah obišče maserka. Imajo 25 dni dopusta ter dela prost rojstni dan. Ob prihodu v podjetje (onboarding) vsak novi sodelavec prejme razdelan dokument z opisom delovnih procesov in ključnih aktivnosti na ravni podjetja ter vse kontakte novih sodelavcev. Ena izmed začetnih nalog je, da pripravi prezentacijo in se celotni ekipi predstavi na za to namenjenem srečanju. Darila za rojstni dan so personalizirana. Enkrat na mesec imajo sestanek »deli in rasti«, kjer predstavljajo projekte, pri katerih delajo, največje dosežke in dobre prakse. Skupaj so nabirali korake od Rima do Ljubljane in tako skrbeli za zdravje. Prav tako vsem sodelavcem plačujejo nezgodno zavarovanje in zdravstveni paket dostopa do specialistov, operacij in fizioterapije, s čimer želijo zaposlenim omogočiti hitro obravnavo in pravico do drugega mnenja. tob

*** Smo digitalni mušketirji, ki jih vodi načelo »vsi za enega, eden za vse«.