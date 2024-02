Prvi spletni seminar bo 7. marca, na njem pa bo strokovnjak in dolgoletni motorist Tomaž Tollazzi osvetlil ključne dejavnike tveganja in samozaščitno ravnanje voznikov enoslednih motornih vozil s poudarkom na varnosti dostavljavcev zadnjega kilometra.

Gre za izraz, ki se uporablja tudi za dostavljavce, ki svoje delo opravljajo z uporabo enoslednega motornega vozila in so zaradi narave svojega dela zelo izpostavljeni v prometu, so v sporočilu za javnost pojanili na AVP. Spletni seminar bo potekal v sodelovanju s slovenskim partnerjem v projektu SaferDeli, Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, prijave pa že potekajo preko spletne povezave:

Drugi spletni seminar bo 11. aprila, na njem pa bodo obravnavali različne teme, ki bi jih moral poznati vsak motorist. Praktične izkušnje na področju prve pomoči bo predstavil motorist reševalec Danijel Andoljšek, strokovni sodelavec agencije in trener varne vožnje Luka Žunec bo predstavil najpogostejše mite motociklizma, zunanji sodelavec agencije in trener varne vožnje Igor Mihajlik bo predaval o tem, kako najbolj varno peljati skozi ovinke.

Na seminarju bodo premierno predstavili tudi nove video vsebine o štirih pomembnih elementih motorja, ki bi jih moral znati preveriti oziroma nastaviti vsak motorist. Prijavnica za seminar bo na voljo konec marca, ko bodo znani tudi datumi in lokacije praktičnih dogodkov in delavnic, so sporočili z agencije.

Tretji spletni seminar je predviden v juniju, ko bodo predstavili nekaj dodatnih nasvetov pred glavno sezono dopustov, predviden je tudi ogled dokumentarnega filma Motorist študenta AGRFT Dragana Vukovića.

Na agenciji opozarjajo, da se motoristična sezona še ni povsod povsem začela, zato je treba pri vožnji upoštevati, da je asfaltna površina hladnejša in ponekod posuta s peskom in drugimi materiali. Vse to predstavlja tveganje za zdrs, zato motoristom svetujejo, da vožnjo prilagodijo specifikam začetka sezone.

Med ključnimi dejavniki za varen prihod na cilj pa izpostavljajo tudi vidnost in defenzivno vožnjo. Drugi vozniki motornih vozil še ne pričakujejo motoristov in mopedistov, prav tako je sonce še nizko, takšno bleščanje pa lahko hitreje in močneje zaslepi nas ali druge udeležence, kar je potrebno predvideti vnaprej.

V zimskih mesecih psihofizična pripravljenost za vožnjo motorja pojenja, zato naj motoristi zahtevnost prilagajajo, dolžino voženj pa podaljšujejo postopoma, še svetujejo na AVP.