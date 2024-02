Komisija v danes sprejeti pozitivni oceni prvega poljskega zahtevka za izplačilo iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost ugotavlja, da je Varšava zadovoljivo izpolnila dva t. i. supermejnika iz svojega nacionalnega načrta za okrevanje na področju neodvisnosti pravosodja.

Pri tem so v Bruslju izpostavili celovito reformo disciplinskega postopka za sodnike. Že junija 2022 so na Poljskem odpravili sporni disciplinski senat vrhovnega sodišča in ga zamenjali z neodvisno zbornico za poklicno odgovornost. S kasnejšimi ukrepi pa so v postopek vključili še določene varovalke, ki preprečujejo kaznovanje sodnikov, ki upoštevajo pravo EU. Poleg tega lahko sodniki, ki jih je disciplinski senat neupravičeno suspendiral, znova opravljajo delo.

Prav tako je Poljska izpolnila tretji supermejnik, ki pa je bistvenega pomena za nadzor nad izvajanjem mehanizma. Izpolnitev teh treh supermejnikov je bil pogoj za kakršnokoli redno izplačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje.

Za prvo izplačilo v višini 6,3 milijarde evrov, od katerega bodo odšteli del predplačila, je morala Poljska izpolniti skupno 37 mejnikov in en cilj. Med temi so poleg prej omenjenih ukrepov še izboljšanje odpornosti in konkurenčnosti gospodarstva, zeleni in digitalni prehod, pa tudi naložbe v kmetijstvo in podpora kmetom.

Zdaj morajo pozitivno oceno potrditi države članice, nakar bo komisija sprejela odločitev o izplačilu, ki ga lahko Poljska po navedbah Bruslja pričakuje v prihodnjih tednih.

Z izpolnitvijo supermejnikov si je Varšava odprla tudi pot do preostalih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del evropskega sklada z okrevanje po pandemiji covida-19. Za izplačilo bo morala izpolniti še preostale mejnike in cilje iz nacionalnega načrta, vrednega 59,8 milijarde evrov.

Poljska je s sprejetjem ukrepov na področjih pravosodja, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic izpolnila tudi horizontalne pogoje, ki so podlaga za izplačilo sredstev iz osmih evropskih skladov na področjih kohezijske politike, pomorstva, ribištva in notranjih zadev, so še zapisali na Evropski komisiji.

S tem si je odprla pot do 76,5 milijarde evrov evropskih sredstev, ki so bila doslej blokirana. Viri na komisiji pričakujejo, da bo Poljska v prihodnjih tednih vložila zahtevke za izplačilo okoli 600 milijonov evrov.

Evropska komisija je danes potrdila še odločitev poljskih oblasti, da se država pridruži Uradu evropskega javnega tožilca EPPO, ki skrbi za zaščito finančnih interesov EU.

To je sicer eden od ukrepov, predvidenih v akcijskem načrtu nove poljske vlade za obnovitev vladavine prava v državi. Cilj načrta je zaključiti postopek po 7. členu pogodbe EU, ki ga je Evropska komisija sprožila leta 2017 zaradi nespoštovanja temeljnih vrednot EU.

V Bruslju so danes znova pozdravili akcijski načrt, ki po njihovem mnenju kaže na širšo zavezanost poljskih oblasti razrešitvi preostalih odprtih vprašanj na področju vladavine prava.