#foto Goljufija: Prodajalki v poslovalnici za odkup zlata želela prodati več ponarejenih zlatnikov

Kranjski policisti so včeraj obravnavali goljufijo v eni izmed poslovalnic za odkup zlata. Dva moška naj bi namreč prodajalki želela prodati več ponarejenih zlatnikov in na ta način zaslužiti. Policija je osumljenca že prijela, jima odvzela prostost in zasegla zlatnike. Kot še pojasnjujejo na PU Kranj ne gre za nov fenomen, saj se taki in podobni ponarejeni zlatniki že nekaj časa pojavljajo po celotni Sloveniji.