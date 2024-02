17-letnik je, pišejo dolenjski policisti, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v križ. V njegovem avtomobilu so našli bakrene predmete, za katere sumijo, da so ukradeni. Najstniku so tudi zasegli osebni avtomobil Renault clio.

Oškodovanca pozivajo, naj se zglasi na Policijski postaji v Novem mestu ali pokliče na 07 332 72 00.