To ugotavljajo novinarji časnika Finance, ki so v delniški knjigi ljudskih obveznic preverjali, kdo od javnih osebnosti je vložil v ljudske obveznice.

29 tisoč evrov je vložila predsednica države Nataša Pirc Musar. Med lastniki so le trije ministri: finančni Klemen Boštjančič in infrastrukturna Alenka Bratušek sta vložila po deset tisoč evrov, minister za javno upravo Franc Props pa pet tisočakov.

Od političnih funkcionarjev so našli Jerneja Pavliča iz kabineta Alenke Bratušek, njeno nekdaj tesno sodelavko Mašo Kociper, ki je zdaj državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, državno sekretarko na finančnem ministrstvu Sašo Jazbec in vladnega koordinatorja po poplavah Boštjana Šefica.

Državi so denar za tri leta posodili še viceguverner Marko Pahor, šefinja agencije za trg vrednostnih papirjev Anka Čadež in nekaj nekdanjih ministrov: finančna Dušan Mramor in Janez Šušteršič, gospodarski Matej Lahovnik, zunanji minister in pozneje odstopljen evroposlanec Zoran Thaler, kulturna ministrica Julijana Bizjak Mlakar ter nekdanji podpredsednik vlade, prvi predsednik državnega zbora in nekdanji prvi mož AutocommerceaHerman Rigelnik.

Na seznamu po podatkih Financ ni nobenega sindikalista iz javnega sektorja, ki se z vlado pogajajo za višje plače in s tem še višje javne izdatke.

Med kupci ljudskih obveznic nismo našli nikogar izmed desetih najbogatejših Slovencev, smo pa skoraj celotno upravo (tri od štirih članov) Nove KBM, ki jo vodi John Denhof, tudi šefinjo SKBAnito Stojčevsko in njeno namestnico Vojko Ravbar, ki je pred vstopom v bančništvu tudi bila političarka.

Med kupci so še donedavni šef in največji solastnik mežiškega TABBogomir Auprih, pa prvi človek lani poplavljenega KLS LjubnoBogomir Mirko Strašek, sicer predsednik sveta Gazela, projekta medijske hiše Dnevnik, in nekdanji šef BTCJože Mermal.

Obveznice je kupil tudi Matjaž Filipič iz KF Financ, pa nekdaj prvi človek PristopaAleš Razpet, delavski direktor in član uprave PetrolaZoran Gračner, finančni svetovalec Jožko Peterlin, solastnik KDD, nekdanji prvi finančnik Istrabenza in vlagatelj Srečko Kenda.

Ljudske obveznice sta kupila tudi ekonomist Igor Masten, sicer večkratni kandidat za viceguvernerja Banke Slovenije, in eden pomembnejših gospodarskih pravnikov Marijan Kocbek.

Poleg Mermala smo našli še dva »old boysa,« nekdanja pomembna direktorja: Toneta Majzlja (Mobitel) in Bruna Koreliča (Luka Koper).