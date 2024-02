EPPO je v Münchnu in Kölnu izvedel akcijo proti domnevni hudodelski združbi, za katero domneva, da je s prodajo pametnih telefonov, majhnih elektronskih naprav in zaščitnih obraznih mask z goljufijami z DDV ustvarila 195 milijonov evrov dobička, je objavilo tožilstvo.

Med preiskavami, ki so potekale v Albaniji, Avstriji, na Hrvaškem, Cipru, Češkem, v Estoniji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Malti, Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, Slovaškem, v Sloveniji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu, so organi pregona zasegli pametne telefone v vrednosti več kot 15,3 milijona evrov, jahto v vrednosti tri milijone evrov ter 1,2 milijona evrov v gotovini in kriptovalutah. Poleg tega so zasegli tudi več avtomobilov, na domovih osumljencev pa so našli tudi nakit, luksuzne ure in 2,5 kilograma zlata. Gre za domnevno goljufijo, ki izkorišča pravila EU o čezmejnih transakcijah med državami članicami, saj so te oproščene DDV, so pojasnili.

Organi pregona, ki so dve leti in pol povezovali navidez posamezna kazniva dejanja, domnevajo, da je nemško posredniško podjetje od leta 2017 vodilo različne goljufije v trgovini z majhnimi elektronskimi napravami, vključno s pametnimi telefoni, pri čemer ni izpolnilo davčnih obveznosti. Leta 2020 pa naj bi isto podjetje vstopilo na trg zaščitnih obraznih mask, po katerih je bilo med pandemijo veliko povpraševanja. Na papirju je imelo podjetje sedež v Hongkongu, vendar so bile maske dejansko v skladišču v Nemčiji vse do takrat, ko jih je nemško zvezno ministrstvo za zdravje kupilo od podjetja z domnevnim sedežem v Hongkongu. Po ugotovitvah preiskave niti podjetje na začetku dobavne verige niti podjetje s sedežem v Hongkongu ob prodaji mask ministrstvu nista povrnila DDV.

Domnevna kriminalna združba naj bi za prikritje svojih kriminalnih dejavnosti med drugim ustanovila več slamnatih podjetij in izmišljenih identitet.