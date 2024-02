Kot je pojasnila Petra Lovišček, vodja pravne pisarne na Zvezi potrošnikov Slovenije, je Meta že novembra uporabnikom Facebooka in Instagrama začela ponujati zavajajočo izbiro, saj od njih zahteva, da bodisi privolijo v obdelavo svojih osebnih podatkov za oglaševalske namene bodisi plačajo, da se jim oglasi ne prikazujejo. V luči teh sprememb so Evropska potrošniška organizacija in 19 njenih članic že lansko leto vložile pritožbo pri organih, pristojnih za varstvo potrošnikov. Po njihovem mnenju prakse podjetja postatajo vse bolj agresivne.

»Meta je vedno znova poskušala upravičiti obsežen komercialen nadzor, pod katerega postavlja svoje uporabnike. Njena nepoštena izbira 'plačaj ali privoli' je najnovejše prizadevanje podjetja, da legalizira svoj poslovni model. Toda Metina ponudba potrošnikom je samo dimna zavesa, s katero poskušajo prikriti, da gre pri ponujeni izbiri v bistvu prav tako za zbiranje vseh vrst občutljivih informacij o življenjih ljudi, ki jih Meta nato vnovči s svojim invazivnim oglaševalskim modelom. Poslovni modeli, ki temeljijo na nadzoru osebnih podatkov, so na več točkah neskladni z GDPR in čas je, da organi, pristojni za varstvo osebnih podatkov, ustavijo nepošteno obdelavo podatkov s strani družbe Meta in njeno kršenje temeljnih pravic uporabnikov,« je jasna Ursula Pachl, namestnica generalnega direktorja Evropske potrošniške organizacije (BEUC).

V ZPS menijo, da je obsežno zbiranje osebnih podatkov Mete v nasprotju z načeli Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede zakonitosti, pravičnosti, najmanjšega obsega podatkov in omejitve namena. Tako imenovana izbira "plačaj ali privoli," ki jo je Meta vsilila potrošnikom, je po njihovem mnenju zgolj dimna zavesa, ki naj bi prikrila pravo problematiko nezakonite obdelave podatkov.