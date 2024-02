Na statističnem uradu (Surs) ocenjujejo, da je bilo v januarju brezposelnih približno 34.000 oseb, starih od 15 do 74 let, od tega 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila 3,1-odstotna, med ženskami pa 3,4-odstotna.