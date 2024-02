Okoli pol devetih zjutraj je velenjsko policijo poklical domačin in povedal, da se njegov sosed v bloku čudno obnaša. Skozi okno je namreč zmetal več različnih stvari. Policisti so ugotovili, da se je moški zaprl v stanovanje, iz katerega je iztekala voda, in grozil z razstrelitvijo.

S pomočjo gasilcev so evakuirali stanovalce vhoda, gasilci so zaprli vodo, tako so ustavili njeno iztekanje, in zmanjšali morebitno škodo. Policisti so v vmesnem času navezali stik z vznemirjenim moškim, ga obvladali in pomirili. Šlo naj bi za lažne grožnje, saj pri moškem niso našli nobenih eksplozivnih snovi.

Osumljeni je zdaj v bolnici, policija pa nadaljuje preiskavo.