Skupina Jsme Fer, ki se zavzema za uzakonitev istospolnih porok na Češkem, je na omrežju X obsodila odločitev poslancev. »To je žalosten dan za pravičnost in enakost v naši državi,« je še zapisala.

Sodeč po raziskavi, ki jo je lani med 834 udeleženci opravil praški inštitut za javnomnenjske raziskave CVVM, je 58 odstotkov vprašanih podprlo uzakonitev zakonske zveze za vse, 38 odstotkov jih je bilo proti, preostali pa so bili neopredeljeni. Številne članice Evropske unije sicer že dovoljujejo istospolne poroke. Nazadnje je v začetku meseca poroke istospolnih partnerjev odobril tudi grški parlament.

Češki predsednik Petr Pavel je na družbenem omrežju X sicer zapisal, da priznava načelo svobode in enakosti vsakega človeka pred zakonom in zato ne vidi razloga za omejevanje pravic na podlagi spolne usmerjenosti. »Verjamem, da smo strpna družba in da bomo te pravice čim prej uredili. Moje stališče se ni spremenilo,« je še jasen.