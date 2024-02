Po Teksasu pustoši več požarov, ki so zajeli redko poseljeno območje na skrajnem severu zvezne države in del sosednje Oklahome. Gasilci nadaljujejo boj z najmanj petimi aktivnimi požari, ki so doslej skupno uničili že več kot 4000 kvadratnih kilometrov površin. Požari so doslej uničili številne objekte in kmetijske površine.

V bližnjem mestecu Canadian, kjer živi približno 2300 ljudi, je pogorelo več hiš, je za ameriški medij CNN povedal tamkajšnji župan Terrill Bartlett, vendar po njegovih besedah »na srečo nihče ni bil huje poškodovan«.

Texas,Nuclear weapons plant evacuated as fires rage out of control and threaten bomb factory.🔥☢️ pic.twitter.com/uQGNKDXoXP — Ivana (@Ivana66157567) February 28, 2024

The Windy Deuce Fire ravaged the Texas Panhandle city of Fritch, displacing families and destroying nearly 100 homes. pic.twitter.com/t5xDs9ps4z — AccuWeather (@accuweather) February 28, 2024

Gre za drugi največji požar v zgodovini

Smokehouse Creek je po navedbah CNN po obsegu drugi največji požar v zgodovini Teksasa in bi lahko presegel najhujšo serijo požarov v zgodovini zvezne države z imenom East Amarillo Complex, v kateri je bilo leta 2006 požganih 3625 kvadratnih kilometrov površin, umrlo pa je 13 ljudi. Požari so v tem letnem času v zvezni državi na skrajnem jugu ZDA sicer dokaj običajni, čeprav so letos razmere slabše zaradi nenavadno visokih temperatur. Posušeno rastlinje v kombinaciji z močnim vetrom ob tem še krepi nevarnost širjenja požarov in otežuje delo gasilcev.

Meteorološke službe v mestu Amarillo, ki je največje na tem območju, so sporočile, da so bile v sredo vremenske razmere z nižjimi temperaturami in šibkejšem vetru nekoliko ugodnejše. Podobno velja tudi za danes, konec tedna pa naj bi se nevarnost širjenja požarov ob višjih temperaturah in močnem vetru znova okrepila.