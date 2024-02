Britanska najstnika Scarlett Jenkinson in Eddie Ratcliffe bosta zaradi brutalnega umora 16-letne transspolne Brianne Ghey v zaporu preživela najmanj dve desetletji. Če bosta takrat še vedno nevarna družbi, pa lahko za zapahi ostaneta celo do smrti. Februarja lani sta 16-letnico sredi parka zabodla kar 28-krat. V glavo, vrat in hrbet. Stara sta bila 15 let. Krivdo sta sprva prelagala drug na drugega, vendar ju je porota pred tedni vseeno soglasno spoznala za kriva. Scarlett je zatem v pogovoru pedopsihiatru priznala, da je zabodla Brianno, ki jo je imela za svojo prijateljico, in da je pri tem uživala. Prav tako ji je bilo v veselje načrtovati njen umor, mu je še zaupala. Imeni morilcev je sodnica Amanda Yip razkrila šele ob izreku kazni. Gre za izjemo v britanskem pravosodju, saj zaradi mladoletnosti sicer ščitijo identiteto obtoženih. Tako izrek sodbe kot kazni sta po navedbah prič Scarlett in Eddie sprejela stoično – mirno, brez solza. Sta pa bili toliko bolj neutolažljivi njuni družini.

Obsedena z nasiljem

Sodeč po pisanju britanskih medijev je bila Scarlett tista, ki je dobila idejo za umor prijateljice Brianne (Eddie do tistega dne žrtve sploh ni srečal). Vse do razglasitve sodbe je za brutalno dejanje krivila Eddieja, potem pa pedopsihiatru končno priznala, da jo je večkrat zabodla. Strah jo je bilo, da z Brianno ne bosta več prijateljici, z umorom pa bi bili na neki način za vedno povezani. Scarlett je bila zadnjih nekaj let obsedena s serijskimi morilci, po Eddiejevih navedbah je že od osmega leta dalje trdila, da je satanistka. Oboževala je grozljivke, na nezakonitem temačnem spletu pa je rada gledala posnetke resničnih umorov, mučenja, tudi posilstev. Pri tem se ji je večkrat pridružil tudi sostorilec. Na sojenju je priznal, da je bil morilski nož njegov, a naj ne bi vedel, zakaj ga je moral prinesti v park. Vztrajal je, da pri umoru Brianne ni sodeloval. Toda tožilstvo je bilo prepričano, da ga je v grozljivo dejanje vodilo sovraštvo zoper transspolne osebe. Vodja kriminalistov je pričal, da sta najstnika Brianno umorila le zato, da bi videla, kakšen občutek je vzeti življenje.

Obtožena sta več mesecev razpravljala o umoru Brianne in še štirih drugih fantov, ki jih vsaj eden od njiju ni maral. Na eni od obravnav so njune pogovore prebrali na glas. Razpravljala sta o kanibalizmu, se zelo resno pogovarjala o umoru fanta M., ki bi mu iztaknila oko in odrezala jezik, da ju ne bi mogel zatožiti. Vsaj Scarlett je umor Brianne podrobno načrtovala. Med hišno preiskavo so v njeni sobi našli listek z napisom: »Sobota, 11. februar 2023. Žrtev: Brianna Ghey.« Zraven je bilo še več podrobnosti – kje in kdaj se bosta dobila z Eddiejem, kdaj in kam bo prišla Brianna in kako bodo šli v park, kjer so kasneje odkrili njeno truplo. Na lističu so bili tudi napotki, kako vzeti življenje in kako se znebiti trupla.

Seznam ljudi, ki jih je hotela ubiti

Brianna je tistega usodnega dne sama šla na avtobus, mami je sporočila, da jo je strah. Običajno ni sama hodila naokrog. Sodeč po nadzornih kamerah se je trojica srečala ob dogovorjenem času, kmalu zatem pa sta jo morilca s 13-centimetrskim lovskim nožem 28-krat zabodla. Sledi DNK obeh obtoženih so našli na kraju zločina, kri žrtve so našli na njunih oblačilih. S kraja sta pobegnila. Scarlett se je na enem od družbenih omrežij po najdbi trupla kasneje celo poklonila žrtvi, ki da je bila ena najboljših ljudi in prijateljev. »Slabo mi je ob misli, kaj so ji storili,« je zapisala.

Obtožena naj bi bila, kot je bilo že omenjeno, obsedena s serijskimi morilci, med njenimi najljubšimi naj bi bila Jeffrey Dahmer in Richard Ramirez. Soobtoženemu se je pohvalila, da je v preteklosti že morila, a policija doslej ni našla nikakršnih dokazov za to. So jo pa s prejšnje srednje šole vrgli zaradi poskusa zastrupitve enega od šolarjev s kolački z marihuano. Pri 12 letih je imela seznam ljudi, ki jih je hotela ubiti. V priporu naj bi sestavila nov seznam tarč. Na njem so zaposleni v zaporu, ki skrbijo zanjo.